В Госдуме заявили, что центры наблюдения делают выборы прозрачными

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Председатель комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в интервью «Радио 1» отметил важность работы центров общественного наблюдения, а также призвал всех жителей Московской области принять участие в выборе губернатора региона.
«Важно, чтобы в центрах наблюдения был доступ ко всем избирательным участкам через видеокамеры, которыми они все обеспечены. Когда любой участок можно посмотреть, тогда появляется четкое знание того, что происходит на участке, тогда повышается доверие к происходящему процессу», - рассказал Пахомов.
По его словам, разговоры о непрозрачности выборов давно ушли в прошлое и объективных предпосылок к их возвращению нет. В таком большом регионе как Московская область может всякое случиться. Пахомов привел в пример воздушный шарик, который может закрыть обзор для видеокамеры. Однако такие инциденты являются штучными.
«Самое главное, что это видно и можно оперативно отправить сигнал для исправления. Именно для этого и нужны центры наблюдения. Таким образом поддерживается прозрачность и легитимность выборного процесса», - подчеркнул Пахомов.
Сам депутат проголосовал в первый день выборов, 8 сентября. Он является жителем Подмосковья, здесь же родился, вырос, живет и работает. Свой выбор он сделал на одном из избирательных участков. При этом он напомнил, что на сегодняшний день люди могут проголосовать онлайн.
«Сейчас электронное голосование добавляет возможность избирателю проголосовать в комфортных условиях. Голосовать из дома или работы очень удобно. Я считаю, что за этим будущее и этот сервис стоит развивать и делать все, чтобы человеку было комфортно проголосовать.
Цифровизация проникла в нашу жизнь на столько глубоко, что сегодня мы доверяем ей самые важные вещи», - объяснил Пахомов.
При этом он отметил, что на участках процесс голосования также проходит довольно комфортно. Очередей нет, участки большие и просторные. Он призвал всех жителей Московской области проголосовать, объяснив это тем, что голосование является одним из способов получения обратной связи для власти.
«В области практические ежедневно происходит что-то хорошее и все эти перемены необходимо поддержать своим голосом. Если ты «за», приди и скажи об этом. Если «против» сделай тоже самое», - заключил депутат.
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