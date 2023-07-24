В Госдуме заявили о поэтапном повышении границы призывного возраста

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов анонсировал рассмотрение проекта о повышении призывного возраста 25 июля.
«Рассмотрим завтра», - ответил депутат Госдумы журналистам на вопрос о том, когда будет рассмотрен соответствующий законопроект.Картаполов также подчеркнул, что повышение призывного возраста будет происходить постепенно. Он пояснил, что со следующего года, возрастной ценз призывников будет сдвигаться на год.
«Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года», - заключил Картаполов.Ранее, в комитете Госдумы одобрили проект о поэтапном повышении призывного возраста. Верхний порог возраста россиянина, который может быть призван на военную службу, составит 30 лет.
Читайте также:
Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года
В ГД заявили, что закон о повышении призывного возраста могут принять в июле
«Ъ»: Единый реестр призывников в России планируют создать до 1 октября
Анастасия Крестьянова