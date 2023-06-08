В Госдуму внесён законопроект о первоочередном праве детей медиков на место в детсадах

РИА Новости
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается в первую очередь зачислять в детсады детей медиков
«Лента. Ру» сообщает, что законопроект предложило Алтайское краевое Заксобрание. Сообщается, что такое право может быть предоставлено детям медработников, оказывающих первичную, скорую и скорую спецмедицинскую помощь.
В данный момент льготы имеют дети военных, пожарных, из многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей.
Ранее депутат Буцкая заявила, что закладывать гендерность нужно с детского сада. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Татьяна Буцкая поделилась, что не понимает ответов молодых людей на вопрос о том, почему у них нет детей. Депутат считает, что работать по этой теме необходимо с детства.
В данный момент льготы имеют дети военных, пожарных, из многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей.
Мария Фирсова