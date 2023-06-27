В Госдуму внесён законопроект об отмене штрафов за тонировку

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Депутаты от ЛДПР внесли предложение снять ограничения по тонировке передних боковых стекол машин, сохранив запрет на тонировку лобового стекла
Законопроект предусматривает изменения в ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, предполагающую штраф в размере 500 рублей за езду на автомобиле, у которого светопропускаемость не соответствует техрегламенту.
«На улице — солнце, жара, духота. Солнечные лучи создают дополнительный дискомфорт в салоне, влияя и на зрение водителя. В таких условиях спасает не только кондиционер, но и тонировка передних боковых стекол», — считает Ярослав Нилов.
Ранее был назван автомобиль, который чаще других не подлежит восстановлению после ДТП. РИА Новости пишет, что Volkswagen Polo с начала 2023 года чаще других не подлежал восстановлению после ДТП в России. Об этом рассказал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов. Речь идет о машинах, чей ремонт нецелесообразен после аварии.
«На улице — солнце, жара, духота. Солнечные лучи создают дополнительный дискомфорт в салоне, влияя и на зрение водителя. В таких условиях спасает не только кондиционер, но и тонировка передних боковых стекол», — считает Ярослав Нилов.
Мария Фирсова