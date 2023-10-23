В Госдуму внесли несколько законопроектов по электросамокатам

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Группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, внесла в Госдуму несколько законопроектов по электросамокатам.
Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Отмечается, что законопроекты предполагают введение госрегистрации средств индивидуальной мобильности, а также создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, управляющими электросамокатами.
Авторы законопроектов убеждены, что введение таких мер позволит значительно уменьшить количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, количество пострадавших при этих авариях, а также позволит привлекать водителей электросамокатов к ответственности за совершённые нарушения. Всё это поможет сделать передвижение как водителей, так и пешеходов более безопасным.
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Отмечается, что законопроекты предполагают введение госрегистрации средств индивидуальной мобильности, а также создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, управляющими электросамокатами.
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Анастасия Чинкова