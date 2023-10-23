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В Госдуму внесли несколько законопроектов по электросамокатам

Депутаты фракции СРЗП внести в ГД несколько законопроектов по электросамокатам
23 октября 2023, 16:47
Фото: iStock/Miljan Živković

Фото: iStock/Miljan Živković

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду», возглавляемой Сергеем Мироновым, внесла в Госдуму несколько законопроектов по электросамокатам.
Депутаты предлагают внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Отмечается, что законопроекты предполагают введение госрегистрации средств индивидуальной мобильности, а также создание системы фиксации нарушений ПДД водителями, управляющими электросамокатами.


Авторы законопроектов убеждены, что введение таких мер позволит значительно уменьшить количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, количество пострадавших при этих авариях, а также позволит привлекать водителей электросамокатов к ответственности за совершённые нарушения. Всё это поможет сделать передвижение как водителей, так и пешеходов более безопасным.

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Избитый в Чечне адвокат Немов награжден орденом «За верность адвокатскому долгу»
23 октября 2023, 16:42

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Избитый в Чечне адвокат Александр Немов получил орден «За верность адвокатскому долгу», об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ.
«Президент ФПА РФ Светлана Володина поблагодарила за мужество и стойкость адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области Александра Немова, отметив, что в ходе работы по делу он выезжал в Чеченскую Республику 49 раз», - прокомментировали ситуацию в ФПА. 

Напомним, 4 июля адвокат Александр Немов и журналистка «Новой газеты» Елена Милашина прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

По пути из аэропорта им перегородили дорогу несколько машин, из которых вышли вооруженные люди. Неизвестные избили адвоката и журналистку, а затем разбили их технику и уничтожили документы. 

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#адвокат
#документы
#чечня
#награда
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Более 400 тысяч человек станут участниками конкурса «Это у нас семейное»
23 октября 2023, 16:24

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Владимир Путин 1 сентября объявил о запуске «самого народного» общероссийского конкурса платформы «Россия — страна возможностей», который называется «Это у нас семейное». С момента старта конкурса заявки на участие подали свыше 400 тысяч человек из более чем 70 тысяч российских семей.
Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября, так что их количество наверняка еще увеличится, отмечает издание Smotrim.ru. В некоторые семейные команды вошли даже родственники, проживающие за рубежом. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (28%), Приволжского (20%) и Сибирского федеральных округов.

Семейные команды сформированы во всех 89 регионах российской федерации. Всего в в новом проекте президентской программы «Россия — страна возможностей» примут участие жители 60 стран Европы, Северной и Центральной Америки, Азии, Африки и СНГ.

Первый дистанционный этап будет содержать задания разных тематических направлений и уровней сложности. Например, командам будет предложено приготовить блюдо по семейному рецепту, спеть песню всей семьей, создать виртуальную летопись своего рода. Задания будут несложными, но увлекательными для всей семьи и интересными для окружающих.

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Россиянам рассказали, кто займёт место IKEA в торговых центрах
«Ъ»: мебельная компания Lazurit займёт точки, ранее принадлежащие IKEA
23 октября 2023, 16:18

Фото: iStock/blinow61

На месте IKEA в московских торговых центрах появятся магазины калининградской мебельной компании Lazurit. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу российской фирмы.
Отмечается, что речь не идёт о площадках IKEA в торговых центрах «Мега».

Магазин Lazurit появится на бывшей территории магазина IKEA в торговом центре «Европолис». Открытие планируется в конце октября. 

Директор департамента по развитию и управлению арендными отношениями компании Александр Аносов отметил, что в настоящее время Lazurit проводит переговоры об открытии своих точек во всех крупных городах России. 

В ныне работающих магазинах калининградской компании представлена, в основном, собственная продукция. Но когда фирма начнёт занимать крупные площади, ранее принадлежавшие IKEA, покупателям будет представлена мебель 50 российских производителей, а также товары для дома и бытовая техника.

Калининградская фирма Lazurit основана в 1992 году. Сейчас она насчитывает более 500 фирменных магазинов в 170 российских городах. 

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#торговый центр
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#мебель
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Юрист Соловьёв: «Горячая линия» от мошенников может стать для них инструментом
23 октября 2023, 16:14

Фото: istockphoto.com/Kunakorn Rassadornyindee

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что создание специальной горячей линии для защиты от мошенников мера полезная, однако аферисты могут приспособить такой инструмент под свои махинации.
По его словам, мошенники регулярно совершенствуют схемы обмана, и новая «Горячая линия» может также стать подспорьем для них в этом плане.

«Нужны меры, направленные на принудительное правовое информирование населения, блокировку подозрительных звонков, создание надёжной многошаговой процедуры подтверждения воли гражданина на снятие и перевод денег, взятие кредитов и продажу жилья, ужесточение уголовной ответственности и использование высокоточного оружия для ликвидации мошеннических колл-центров», — прокомментировал в беседе с RT Соловьёв.

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#защита
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В Госдуме поддержали дополнительные поправки в закон о выборах президента
23 октября 2023, 16:10

Фото: istockphoto / bizoo_n

Комитет Госдумы поддержал дополнительные поправки в закон о выборах президента Часть из них касаются проведения голосования на территориях, где действует военное положение.
Уточним, что военное положение объявлено на территории четырех новых регионов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. 
 
По информации «Интерфакс», согласно поправке, при военном положении, выборы лидера государства там могут проводиться в соответствии со статьей 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно ей, если подготовка и проведение выборов могут представлять угрозу жизни и здоровью жителей России, их могут перенести по решению ЦИК России.

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, решения о том, как будут проходить выборы на территориях с военным положением, будут приниматься как только назначат даты проведения. 

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Российские работодатели перечислили плюсы подработок на стороне
Работодатели назвали плюсами допзаработок и новые контакты
23 октября 2023, 16:05

Фото: istockphoto.com/scyther5

Согласно совместному исследованию сервиса «Работа.ру» и платформы «Подработка» выяснилось, что российские работодатели видят плюсы в подработках сотрудников, которые выражаются в допзаработках и новых контактах.
Так считают 71 и 41% опрошенных соответственно. Также 22% представителя организаций отметили, что дополнительная работа на стороне вносит разнообразие в рабочие задачи, а 19% высказали мнение, что она снижает риск выгорания.

Однако, отмечается, что 47% респондентов считают, что подработка снижает эффективность сотрудников на основной работе, 38% убеждены, что дополнительная занятость никак не влияет на работу, а 15%, в свою очередь, заявили о положительном влиянии подработки. Однако в том, что дополнительная занятость не влияет на этот фактор, уверены рекрутёров.

«44% работодателей считают, что существует риск возникновения конфликта интересов из-за подработки. Ещё 44% уверены, что работники могут использовать ресурсы компании. За быстрое выгорание работника переживают 38% рекрутёров. Также 38% опрошенных думают, что подработка отвлекает от выполнения основных обязанностей, 36% отмечают снижение результативности работы», — приводит RT текст исследования.

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#работодатель
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Автомобилистам в Москве и Подмосковье напоминают о смене резины
23 октября 2023, 15:53

Фото: IStock/djedzura

Автомобилистам в Москве и Подмосковье синоптики рекомендуют заменить летнюю резину на зимнюю. Редакция «Радио 1» расскажет, когда ожидать наступление заморозков и какие шины выбрать.

Погода в Москве и Подмосковье


Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд порекомендовал владельцам автомобилей сменить летнюю резину на зимнюю, так как температура воздуха уже на следующей неделе может опуститься ниже пяти градусов, что негативно скажется на эластичности автомобильных шин.

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По словам синоптика, гололедица в регионе будет наблюдаться после 23 октября практически ежедневно. Глава метеослужбы отметил, что уже пора переходить на зимнюю резину. Он также призвал обращать внимание не только на погодные условия, но и на состояние летней резины и место эксплуатации автомобиля.

Когда нужно менять резину


Главным критерием при смене летней резины на зимнюю является устойчивая среднесуточная температура не выше 5 градусов и ее постепенный переход в сторону понижения. Автоэксперты рекомендуют не дожидаться заморозков, так как при перепаде температур летняя резина теряет эластичность, вследствие чего сцепка с дорожным покрытием начинает сводится к минимуму.
 

Какие шины можно использовать зимой


Зимняя резина отличается от летнего варианта более глубокими протекторами с развитыми грунтозацепами и множеством ламелей, помогающих шине цепляться за лед. Шины должны устанавливаться на все колеса и быть одного типа. Маркировка зимней резины предполагает нанесение знаков: М S или M&S. На шины также наносится значок снежинки внутри горной вершины с тремя пиками. Важно следить за состоянием шин и не допускать их износа. Недопустимо использовать зимнюю резину, глубина протекторов которой не превышает 4 мм.

Штрафы за резину не по сезону


С 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, который предусматривает наложение штрафа на автомобилиста, который ездит на летних шинах в зимнее время года. За такое нарушение автомобилист может быть оштрафован на 500 рублей. Этой же нормой запрещается эксплуатация транспортных средств с шипованной резиной в летние месяцы.  

Что лучше: шипы или «липучка»?


Автоэксперты советуют приобретать шипованные шины тем автовладельцам, кто часто ездит по заснеженным загородным дорогам. Так следует поступать, например, жителям Подмосковья, которые добираются из области в столицу по заснеженным трассам. Если поездки в основном по городу, можно остановить выбор на нешипованных колесах, которые на покрытых реагентами дорогах, будут более уместны и безопасны. 

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Стало известно, как ведут себя электромобили зимой
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#гололедица
#штрафы
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Убирать снег на улицах Подмосковья будут 18 тыс человек и 4 тыс единиц техники
23 октября 2023, 15:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье предстоящей зимой к уборке снега привлекут более 18 тыс человек и 4 тыс единиц техники. Об этом стало известно на совещании губернатора Московской области Андрей Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами округов.
Одной из тем совещания стала подготовка коммунальных служб к зимнему сезону. Воробьёв отметил важность использования цифровых сервисов для контроля работ по уборке территорий.
«Обращаю внимание на то, что весь контроль мы должны вести в электронном виде. У нас более 15 тыс дворов, 4 тыс внутриквартальных проездов и порядка 2,7 тыс общественных территорий. Их обслуживают около 4 тыс тракторов, погрузчиков и другой уборочной техники», – сказал Воробьёв.

В этом году парк коммунальной техники увеличился на 657 единиц. Сейчас всю технику подключают к Региональной геоинформационной системе, до конца недели эту работу завершат.
 
В уборке территорий предстоящей зимой планируется задействовать свыше 18 тыс человек. Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова доложила, что в приоритете – уборка входных групп, лестниц и спусков, пешеходных дорожек и тротуаров. Далее – подъезды к контейнерным площадкам, проезды и парковки, детские и спортивные площадки. На подметание и обработку противогололёдными материалами, согласно нормативам, должно уходить два часа, на уборку снега – 24 часа, на его вывоз – не более пяти суток.
«У нас есть алгоритм действий коммунальных служб при разных погодных условиях. Например, если выпало небольшое количество осадков, температура около нуля, она понижается, и всё это сопровождается слабым ветром и небольшой влажностью, мы проводим выборочную противогололёдную обработку. Это спуски, подъёмы и пешеходные дорожки», – пояснила Аипова. 
Она также рассказала, что в субботу в подмосковных муниципалитетах прошёл смотр готовности коммунальных служб к началу зимнего сезона. Их работа оценивалась по восьми критериям. По поручению губернатора 28 октября состоится проверка коммунальных предприятий, которым было предписано устранить замечания.
 
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#уборка
#зима
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В Подмосковье завершились проверки готовности к зимнему сезону
23 октября 2023, 15:44

Фото: пресс-служба главного управления Московской области

Госжилинспекция Подмосковья завершила выездные проверки готовности к зиме муниципальных управляющих компаний и аварийно-диспетчерских служб. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Московской области.
В Подмосковье 21 октября состоялся единый областной смотр предприятий ЖКХ и парад коммунальной техники, который завершил двухнедельные рейды.

В рамках рейдов проходила оценка содержания и поддержания порядка домов управляющими компаниями в зимний период. Коммунальщики показали свои возможности по достижению благополучия многоквартирных домов, дворов и междворовых территорий.

Кроме этого всего было три основных критерия оценки: укомплектованность штата, техническая оснащенность и материальная база. 

Стоит отметить, что все управляющие компании прошли проверку и получили положительную оценку. 

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#московская область
#госжилинспекция мо
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