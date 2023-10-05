В Госдуму внесли новые поправки в закон о выборах президента

Semen Salivanchuk
В Государственную Думу внесли законопроект, с уточнениями положений закона о выборах президента Российской Федерации. Информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — пояснил член парламента.Крашенинников также добавил, что по действующему законодательству, выбора президента России должны пройти в марте 2024 года. Окончательную дату Совет Федерации о дате проведения выборов должен принять в конце 2023 года.
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