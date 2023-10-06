В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить мигрантам работать в медицине, образовательных учреждениях, фармацевтике и такси. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект внесен депутатами Сергеем Мироновым, Олегом Ниловым, Яной Лантратовой и другими депутатами. Авторы инициативы пояснили, что с помощью этого законопроекта прекратится увеличение числа мигрантов в указанных отраслях экономики, в результате чего появятся дополнительные рабочие места для россиян.
Законопроект также предлагает ограничение допустимой доли иностранных работников в пять процентов от общего числа занятых по каждому виду экономической деятельности.
Отмечается, что по действующим нормам, российское правительство вправе каждый год устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики.
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Екатерина Коршунова