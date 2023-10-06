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Демограф Крупнов: «Этно-национальные диаспоры – это государство в государстве»

06 октября 2023, 18:10
Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил об актуальных проблемах с мигрантами в России.

Так, по его словам, в том числе, неравное число мигрантов в разных регионах страны способствует всё большей неравномерности в развитии субъектов РФ.

«Во-вторых, проблема в том, что Россию постоянно подзуживают бывшие Советские республики, поэтому необходим проект большой новой России. Третья проблема – возникновение и устойчивое развитие этно-национальных диаспор, которые тесно связаны со странами происхождения, по сути, этно-национальные диаспоры – это государство в государстве», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Крупнов.

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#государство
#рф
#мигранты
#общество
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Милонов усомнился в возможности уравнивания шаманизма с православием
06 октября 2023, 18:42

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказал непонимание и скепсис по поводу возможности признания шаманизма равноценной религией с основными в России.
«При всём моем уважении к уважаемому Адыг-Ээрену и всем шаманам в целом, я не совсем понимаю, как шаманизм можно выделить в отдельную религию и сравнить, например, с Русской православной церковью или католической общиной», – прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

При этом, он подчеркнул, что с уважением относится ко всем тем, кто придерживается принципов и ценностей шаманизма.

Кроме этого, парламентарий пригласил Верховного шамана России Кара-оолу Допчун-оола в Госдуму или «в окопы под Горловкой для теологической дискуссии».

Верховный шаман России, глава организации «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол заявил о необходимости признать и уравнять шаманизм в России с другими религиями для преодоления религиозного разделения многонационального народа.

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#религия
#культура
#россия
#общество
#госдума
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Эксперт в сфере миграции Коженов: Законы РФ в отношении мигрантов работают чётко
06 октября 2023, 18:27

Фото: istockphoto.com/Anze Furlan / psgtproductions

Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов высказал мнение о том, что в России законодательство в отношении мигрантов работает чётко и даже жёстко.
«Мигрантов у нас действительно много – от 7 до 8 млн примерно. Тех, кто нарушает закон РФ сразу отправляют домой. Ежегодно вводится порядка 150 тыс. запретов для иностранных граждан, которые что-то нарушили», — приводит Общественная Служба Новостей слова Коженова.

При этом, по его мнению, в большинстве случаев закон работает с мигрантами чересчур жёстко, запрещая въезд в Россию иностранным гражданам. Он отметил, что в данном случае речь идёт именно о тех, у кого были проблемы с документами и регистрацией, в частности.

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#закон
#государство
#рф
#мигранты
#общество
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Ежи в лесах Подмосковья в ближайшее время впадут в зимнюю спячку
06 октября 2023, 18:26

Фото: Комлесхоз МО

Ежи в подмосковных лесах заканчивают подготовку к зиме, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Для долгого зимнего сна зверьки подыскивают глубокие норы, предпочитая, чтобы они располагались под корнями деревьев и старыми пнями, засыпанными листвой и хвоей.
«Ежи утепляют зимние лёжки мхом и сухими листьями. В каждом таком домике зимует один ёжик. Перед уходом в спячку ежи активно питаются белковой пищей, набирая запасы жира под кожей и во внутренних органах. Запасти насекомых, улиток и червей на зиму невозможно, а жир послужит энергетическим запасом на время зимнего сна», – рассказали в подмосковном Комлесхозе. 
С наступлением первых заморозков, когда питание становится скудным, ежи закрывают вход в гнездо изнутри и засыпают, свернувшись клубком. В зимнюю спячку они впадают до апреля. Проспать зверёк может 240 дней. Изредка ежи могут просыпаться и даже выходить наружу, но окончательное пробуждение наступает весной.
 
В ведомстве жителей и гостей Подмосковья попросили не забирать домой найденных в осеннем лесу ежей, иначе они не успеют приготовиться к зиме. Также нельзя разрушать гнёзда этих животных. Если ёж не успеет построить новое гнездо, он погибнет.
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#природа
#московская область
#подмосковье
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Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза
В Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза на 42-й день после рождения
06 октября 2023, 18:04

Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Генеральный директор учреждения Светлана Акулова заявила, что детеныш панды, которая родилась в Московском зоопарке, открыла глаза на 42-й день жизни. Об этом Акулова написала в своем телеграм-канале.
Акулова отметила, что малышка реагирует на свет, однако видеть она сможет только к концу этого месяца. Гендиректор зоопарка добавила, что на данный момент детеныш панды весит 2 килограмма 134 грамма.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детеныш панды, который родился в Московском зоопарке, оказался самкой. По словам Собянина, за детёнышем ведется постоянное наблюдение специалистов.

Напомним, в конце августа в России впервые родился детеныш большой панды. Родители новорожденного – Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Как отметил Собянин, животных передали России в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.

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Движение по Малому московскому кольцу ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06 октября 2023, 18:00

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Движение по Малому московскому кольцу частичного ограничено из-за аварии с участием трёх грузовых и одного легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.
ДТП было зафиксировано в 13:50 на 165-м км автодороги А-107 в Раменском. После попутного столкновения четырёх машин один из грузовиков съехал в кювет.
 
По данным полиции, в ДТП погиб водитель легковушки. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии выясняются. 

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#дтп
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#раменский городской округ
#госавтоинспекция
#подмосковье
#московская область
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Политолог Шабров объяснил, почему ядерной войны в мире не будет
Политолог Шабров: «Идёт борьба за ресурсы»
06 октября 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/RomoloTavani

Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ, президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров выразил уверенность в том, что ядерной войны в мире не будет, так как она приведёт к уничтожению ресурсов, которые очень ценны.
«Применение ядерного орудия — это уничтожение ресурсов. Если говорить об основных странах, это борьба между Китаем и США. Наиболее сильно развитые страны борются за лидерство. <…> Если взять Россию, то я сомневаюсь, что руководители тех же США забросают российскую территорию ядерными бомбами. Как минимум 200 лет после этого сюда не зайдешь. Идёт борьба за ресурсы, а применение ядерного оружия эти ресурсы уничтожает», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Шабров.

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#страны
#борьба
#политика
#ядерное оружие
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Воробьёв проверил после капремонта корпус Физтех-колледжа и пообщался со студентами
06 октября 2023, 17:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил после капитального ремонта корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном. Он также осмотрел лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, пообщался с преподавателями и студентами.
«Сейчас в колледже обучаются 1250 студентов, около половины из них – по ИТ-специальностям. Конкурс серьёзный, шесть человек на место. Ребята могут выбрать одно из 16 направлений обучения. Самые востребованные связаны с программированием, сетевым и системным администрированием, с эксплуатацией беспилотников», – сказал Воробьёв
Он отметил, что 80% студентов после окончания колледжа почти сразу находят работу. 
«Многие компании в Подмосковье стараются сотрудничать с нашими колледжами, готовят для себя кадры. Например, с Физтех-колледжем такую коллаборацию ведут Федеральная налоговая служба, оборонные и другие предприятия», – отметил губернатор. 
Физтех-колледж с ИТ-уклоном открыли в 2020 году. В здании одного из корпусов 1963 года постройки в этом году впервые сделали капремонт. Начали работы 1 февраля, а уже 1 сентября здание открылось. Строители обновили фасад, внутренние помещения и инженерную систему. 
«У нас есть целевики от Долгопрудненскгого конструкторского бюро автоматики. В этом году 40 наших студентов были трудоустроены в Долгопрудненское НПП. Сейчас большая потребность в рабочих руках на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Студенты уходят туда на производственную практику и остаются. Практика без отрыва от теории – это фишка дуального обучения», – рассказал директор Физтех-колледжа Алексей Летуновский
Профессию ребята осваивают за три года, специальность – за четыре. Абитуриенты могут выбрать одно из 16 направлений, в том числе информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование. 
«Я студент третьего курса, обучаюсь по специальности «эксплуатация беспилотных авиационных систем». Нам рассказывают, какие бывают дроны, учат, как ими управлять, в каких отраслях эксплуатировать. Также мы занимаемся их сборкой и ремонтом. Недавно поступил заказ на сбор дрона для СВО. Нам дали комплектующие, и мы начали работать. На сборку ушло примерно две недели, после чего отправили дрон в зону спецоперации», – поделился третьекурсник Данила Изотиков
Более 80% выпускников этого года, 246 человек, нашли работу по специальности, 213 из них – в компаниях-партнёрах колледжа.  

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#московская область
#долгопрудный
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«Шансов не было»: Заслуженный пилот РФ высказался о крушении борта Пригожина
Пилот Серых: Взрыв на борту самолета Пригожина мог произойти у крепления крыла
06 октября 2023, 17:19

Фото: iStock/Diy13

Заслуженный пилот России Евгений Серых заявил, что взрыв на борту бизнесмена Евгения Пригожина мог произойти а районе крыла, в интервью «РИА Новости».
Напомним, 23 августа частный самолет, который принадлежал главе «ЧВК Вагнер» Евгению Пригожину потерпел крушение в Тверской области. Точная причина трагедии пока не установлена. Вс 10 человек, находившиеся на борту, включая самого предпринимателя, погибли.

При этом, вчера российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что в телах погибших на борту Пригожина найдены фрагменты ручных гранат.

«Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло», - прокомментировал ситуацию Серых. 

В доказательство своих слова он сослался на кадры, снятые очевидцами, на которых одно из крыльев самолета падает отдельно от остальных его частей. 

Пилот также отметил, что после отрыва крыла шансов выжить у экипажа бизнес-джета Пригожина не было.

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Миронов: Введение социального рейтинга граждан не годится для России
06 октября 2023, 17:07

Фото: istockphoto.com/tadamichi

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что введение социального рейтинга граждан совершенно не подходит для России.
«При разработке подобных систем мониторинга обычно берут за образец китайский опыт. Но в КНР социальный рейтинг создавался и действует применительно к коммерческим предприятиям. Он позволяет потенциальным партнерам и клиентам оценить их надёжность. У нас же сразу взялись за граждан, которых собрались поделить на классы. <…> В рамках такой модели китайское общество развивалось не одно тысячелетие. Но это не для России», — объяснил в беседе с NEWS.ru Миронов.

При этом, он допустил возможность введения социального рейтинга именно для чиновников, чтобы можно было более прозрачно оценивать их пользу и деятельность.

Депутат Станислав Наумов заговорил о введении социального рейтинга граждан для более полного понимания состава российского общества.

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