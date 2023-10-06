Демограф Крупнов: «Этно-национальные диаспоры – это государство в государстве»

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Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил об актуальных проблемах с мигрантами в России.
«Во-вторых, проблема в том, что Россию постоянно подзуживают бывшие Советские республики, поэтому необходим проект большой новой России. Третья проблема – возникновение и устойчивое развитие этно-национальных диаспор, которые тесно связаны со странами происхождения, по сути, этно-национальные диаспоры – это государство в государстве», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Крупнов.
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