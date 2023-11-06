В Госдуму внесли закон о продаже алкоголя в аэропортах на внутренних рейсах

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который временно разрешает продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по РФ. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.
Напомним, ранее в Минфине предложили до 30 июля 2026 года разрешить розничную продажу алкоголя владельцам торговых точек, которые находятся в залах ожидания внутренних вылетов. Также разрешение могут дать на торговлю в залах выдачи багажа. Но для этого будут установлены специальные требования.
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Екатерина Коршунова