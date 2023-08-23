В Госдуму внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников

График работы Центров поддержки и обслуживания Госкомпании «Автодор» на ЦКАД временно изменится.

График работы Центров поддержки и обслуживания Госкомпании «Автодор» в период с 24 августа по 31 августа: вторник — пятница с 9:00 до 18:00. Выходные дни среда и четверг.

График работы Центров поддержки и обслуживания Госкомпании «Автодор» в период с 1 сентября по 18 сентября: вторник — суббота с 9:00 до 18:00. Выходные дни воскресенье и понедельник.



Начиная с 19 сентября график Центров поддержки продолжит свою работу в привычном режиме с 9:00 до 21:00 без перерывов и выходных.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья отмечает снижение аварийности на дорогах.

В Подмосковье с начала сезона совершили 5 млн поездок на арендованных электросамокатах.