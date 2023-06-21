В Госдуму внесли законопроект о переходе на летнее время

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Депутат Матвеев рассказал о том, что в Госдуму внесли проект о возврате перехода на летнее время
Депутат Государственной Думы Михаил Матвеев заявил, что законопроект о возвращении на летнее время внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Переход предполагает перевод времени на 1 час вперед с марта по октябрь.
Напомним, ранее Матвеев высказывался о том, что переход на летнее время — это необходимая мера в связи с социальными и экономическими факторами. Однако директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Радио 1» отметил, что переход на летнее время никак не поможет экономике, а лишь приведет к психологическим проблемам общества.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Госдуме объяснили необходимость перехода на летнее время.
Переход предполагает перевод времени на 1 час вперед с марта по октябрь.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Госдуме объяснили необходимость перехода на летнее время.
Екатерина Коршунова