В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед госпраздниками

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В Госдуму внесли законопроект об уменьшении продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на один часть перед государственным праздником.
С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
Отмечается, что при принятии законопроекта, будут внесены изменения в Трудовой Кодекс РФ.
Ранее в Госдуме предложили ввести материальное поощрение женщинам, которые отказались от аборта. Уточняется, что речь идёт о выплатах россиянкам, которые изменили своё решение и родили ребёнка, с последующей передачей его на воспитание государству. Автором инициативы стал депутат Султан Хамзаев.
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Отмечается, что при принятии законопроекта, будут внесены изменения в Трудовой Кодекс РФ.
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Анастасия Чинкова