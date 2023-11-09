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В Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед госпраздниками

09 ноября 2023, 17:46
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли законопроект об уменьшении продолжительности рабочей недели с 40 до 39 часов, а также о сокращении рабочего дня на один часть перед государственным праздником.
С такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Отмечается, что при принятии законопроекта, будут внесены изменения в Трудовой Кодекс РФ.


Ранее в Госдуме предложили ввести материальное поощрение женщинам, которые отказались от аборта. Уточняется, что речь идёт о выплатах россиянкам, которые изменили своё решение и родили ребёнка, с последующей передачей его на воспитание государству. Автором инициативы стал депутат Султан Хамзаев.

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#праздники
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#график
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Синоптик Ильин спрогнозировал низкое давление в Москве
09 ноября 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/Inna Polekhina

Синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в выходные ожидается понижение атмосферного давление.
Так, в воскресенье давление опуститься до 740 мм ртутного столба из-за приближения атмосферного фронта.

«В столице будет пасмурно. В субботу днём воздух максимально прогреется до плюс 5-7°C. А в ночные часы температура будет плюс 2-4°C. Ветер сохранит свое южное направление и останется достаточно плотным. Его скорость составит 5-10 м в секунду. Осадков не ожидается», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» синоптик.

При этом, по его прогнозу, в воскресенье будет холоднее, начнётся дождь, местами ожидается порывистый ветер.

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«Нет времени»: что сказали в Госдуме об идее Матвиенко отменить НДФЛ
Депутат Бессараб: идея освободить многодетные семьи от НДФЛ заслуживает внимания
09 ноября 2023, 17:52

Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетных семей от налога на доходы физических лиц. Редакция «Радио 1» расскажет, поможет ли это решить проблему семей, которые воспитывают трех и более детей, будет ли принята инициатива, и как на предложение отреагировали в Госдуме.

Что сказала Матвиенко о многодетных и НДФЛ

 
Спикер Совфеда озвучила предложение об облегчении налоговой нагрузки на российские многодетные семьи в ходе парламентских слушаний 9 октября. Матвиенко заявила, что освобождение многодетных семей от налогов станет мерой поддержки, которая позволит изменить демографическую ситуацию в стране в лучшую сторону.

Председатель Совфеда подчеркнула, что российские власти должны особенное внимание уделить семьям с «высоким потенциалом рождаемости», то есть тем, у кого уже есть дети. Матвиенко подчеркнула, что сейчас такая категория находится на историческом максимуме, в нее входят семейные пары в возрасте от 30 до 40 лет.  

По мнению спикера Совфеда, государству также нужно подумать о мерах поддержки дедушек и бабушек, которые занимаются воспитанием внуков.

Какой НДФЛ в России

 
На сегодняшний день налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в России варьируется от 9% до 35% в зависимости от видов и размеров дохода. Также существует специальная ставка в размере 30%, она предусмотрена для тех, кто получает доход не от трудовой деятельности. 

35% от суммы доходов россияне оплачивают за большие призы или выигрыши. Аналогичным размером налога облагаются доходы по банковским вкладам.    

Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка
Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка

Сколько в РФ многодетных семей


В 2023 году число многодетных семей не превышает 2,3 млн. Об этом свидетельствуют данные правительства РФ. Согласно законодательству, многодетными семьями в России считаются те, у кого на воспитании более трех несовершеннолетних, однако каждый регион вправе определять многодетность по индивидуальным критериям.

В Госдуме оценили предложение Матвиенко освободить многодетные семьи от НДФЛ


Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко об отмене НДФЛ для многодетных семей в беседе с изданием RT. Депутат подчеркнула, что инициативы, касающиеся поддержки многодетных семей или пожилых граждан, заслуживают внимание. Бессараб пояснила, что любые предложения должны быть оценены с точки зрения того, во сколько они могут обойтись бюджету. Она добавила, что утверждение инициатив происходит после принятия дополнительных законов. 

На сегодняшний день уже рассматриваются поправки, касающиеся федерального бюджета и бюджета социального фонда, отметила депутат.  

«К сожалению, сегодня мы уже рассматриваем поправки ко второму чтению. То есть если сегодня дополнительного что-то вносить, уже просто не хватит времени», — пояснила Бессараб.


Освобождение многодетных семей от НДФЛ ничего не изменит


Директор АНО «Институт демографического развития и репродуктивного потенциала» Руслан Ткаченко прокомментировал предложение спикера Совфеда и заявил, что освобождение о уплаты налогов многодетных семей не избавит Россию от демографической проблемы.

Депутат Нилов призвал дать свободу в использовании маткапитала
Депутат Нилов призвал дать свободу в использовании маткапитала

Ткаченко пояснил, что в первую очередь нужно определить на федеральном уровне какая семья считается многодетной. Он привел в пример Москву и Подмосковье и указал на различия в подходе к определению многодетности.
 
«Например, в Москве, если старшему ребенку исполнилось 18, то семья все еще считается многодетной. А в Подмосковье после достижения совершеннолетия старшим ребенком, семья теряет этот статус», — пояснил Ткаченко.

Эксперт также указал на то, что об отмене НДФЛ не может быть речи до тех пор, пока статус многодетной семьи не будет установлен для всех регионов. По его мнению, исправить демографическую ситуацию поможет пересмотр налоговой системы страны в целом. О том, какие меры предложил Ткаченко и почему он выступил за то, чтобы в России не начисляли социальных пособий, читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серебряных Прудах
09 ноября 2023, 17:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В торжественной обстановке наградили лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за высокие показатели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Поздравить жителей городского округа приехал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Игорь Жаров. Он наградил благодарностями и ценными подарками тружеников сельского хозяйства.
Также Игорь Жаров подчеркнул, что Серебряные Пруды являются жемчужиной в зерновом крае Московской области. Городской округ входит в тройку лидеров среди сельскохозяйственных муниципалитетов региона.

Стоит отметить, также для гостей торжества был организован праздничный концерт «Земной поклон работникам села!» от работников культуры.

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#подмосковье
#сельское хозяйство
#работники
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Выросло число россиян, пользующихся распродажами для крупных покупок
09 ноября 2023, 17:21

Фото: istockphoto.com/darkovujic

Исследование Ozon показало, что россиян, которые делают крупные покупки в рамках распродаж, стало больше.
Так, если в прошлом году пользовались распродажами для серьёзных покупок 13% граждан, то сейчас их число достигло 17%. При этом, каждый шестой совершает покупки на распродажах часто, а половина россиян отметили, что заранее готовятся к «11.11» и «Чёрной пятнице».

Как уточняет Газета.ру, 40% граждан тратят во время распродаж до 5 тыс. рублей, 29% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 16% — от 10 до 20 тыс. рублей.

А самая популярная категория товаров, которые покупаются на распродажах – «Одежда и обувь».

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Российские учёные нашли метод создавать аналоги природных стёкол
09 ноября 2023, 17:08

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГУ синтезировали искусственные аналоги природных стёкол, которые формируются из-за падения метеоритов.
«Наша научная группа разработала метод, который позволяет получить искусственные стекла, содержащие наночастицы оксидов железа. Для этого мы создали условия, максимально приближенные к тем, в которых космогенные горные породы формируются в природе без вмешательства человека», – пояснила в беседе с Газета.ру соавтор исследования, доцент кафедры физики Земли СПбГУ Елена Сергиенко.

Отмечается, что эти импактиты – породы, образующиеся в результате падения метеоритов на Землю – в дальнейшем могут применяться в медицине.

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#ученые
#наука
#медицина
#земля
#космос
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В Серебряных Прудах почтили память полицейских, погибших при исполнении
09 ноября 2023, 17:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Память сотрудников полиции почтил состав руководства ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды.

Сотрудники правоохранительных органов почтили память сотрудника патрульно-постовой службы старшего сержанта милиции Сергея Юрьева, погибшего при выполнении служебных обязанностей.

В 2001 году Сергей был отправлен в служебную командировку в Чечню. В ходе выполнения служебного долга он получил ранения несовместимые с жизнью. В 2002 году был посмертно награждён Орденом Мужества указом Президента Российской Федерации. 

Кроме этого, полицейские возложили цветы к памятнику милиционерам ОВД Ивану Богдашову и Николаю Окунькову, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Также сотрудники полиции почтили память коллег минутой молчания.

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#подмосковье
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#серебряные пруды
#память
#полицейские
#сотрудники
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Семь подмосковных ЦМИТов получили субсидии на 14 млн рублей
09 ноября 2023, 16:28

Фото: ЦМИТ «Техношкола»

Семь центров молодёжного инновационного творчества Подмосковья получили региональные субсидии. Они пойдут на возмещение части затрат, связанных с их деятельностью, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Уточняется, что по результатам конкурсного отбора в число получателей субсидии вошли ЦМИТы из городских округов Дмитров, Балашиха, Котельники, Люберцы, Фрязино, Коломна и Красногорск. Размер каждой субсидии – 2 млн рублей.
 
На базе ЦМИТов дети изучают робототехнику, программирование, моделирование, робототехнику и многое другое. Ученики центров участвуют в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различных уровней.
 
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#творчество
#московская область
#подмосковье
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173 млн поездок по социальным картам было совершенно в Подмосковье
09 ноября 2023, 16:12

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала года пассажиры совершили свыше 173 млн поездок по социальным картам в автобусах Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Около 49 % всех поездок совершили жители Московской области по социальным картам.

За с начала осени самыми популярными маршрутами у жителей стали № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская), № 1 «ст. Подлипки – ул. Силикатная» и № 3 «ст. Химки – ул. Дружбы – ст. Химки». В общей сложности на них было совершено 4,4 млн льготных поездок.

Кроме этого, МАП № 10 г. Королев стал первым среди филиалов. На его маршрутах  социальными картами воспользовались 24 млн раз.

Стоит отметить, что в транспорте Мострансавто оплатить проезд можно картами «Стрелка» и «Тройка»,а также бесконтактными банковскими картами.

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#московская область
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В Мытищах стартовало строительство жилкомплекса по проекту реновации
09 ноября 2023, 15:56

Фото: Минжилполитики МО

В Центральном районе Мытищ построят жилой комплекс по программе реновации. Строительство будут вести в рамках проекта комплексного развития территории, сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Право на застройку объекта ГК «Страна Девелопмент» выиграл на аукционе, инициированном правительством региона. ЖК будет располагаться по адресу: микрорайон 18 Б, ул. Комарова-Институтская. На площадке уже начались активные подготовительные работы. 
 
Всего будет построено четыре дома. Общая площадь наземной части зданий составит почти 200 тыс кв м. На территории также разместят школу на 550 мест, детсад на 250 воспитанников, культурно-досуговый центр и больницу.
 
По данным министерства, девелопер расселит 12 многоквартирных жилых домов, в том числе семь аварийных. Квартиры получат более 600 человек. 

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