В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «фермерская продукция»

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В Госдуму был внесен проект о законодательном закреплении термина «фермерская продукция»
Глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин совместно с группой сенаторов внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие «фермерская продукция», передает РИА Новости. Проект был внесен в Госдуму с целью пресечения неправомерного использования термина «фермерская продукция».
По мнению разработчиков, принятие законопроекта поспособствует развитию малых форм хозяйствования, реализации фермерской продукции в торговых сетях и обеспечению устойчивого снабжения населения качественной и доступной продукцией.
Отмечается, что одна из главных проблем развития малых форм хозяйствования — это трудности сбыта производимой продукции.
К фермерской продукции законодательный проект относит органическую сельхозпродукцию и пищевую продукцию ее переработки, произведенную в том числе из дикорастущих орехов, ягод и других лесных ресурсов.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что фермер из Серебряных Прудов получил землю по программе «Подмосковные 10 га».
По мнению разработчиков, принятие законопроекта поспособствует развитию малых форм хозяйствования, реализации фермерской продукции в торговых сетях и обеспечению устойчивого снабжения населения качественной и доступной продукцией.
К фермерской продукции законодательный проект относит органическую сельхозпродукцию и пищевую продукцию ее переработки, произведенную в том числе из дикорастущих орехов, ягод и других лесных ресурсов.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что фермер из Серебряных Прудов получил землю по программе «Подмосковные 10 га».
Екатерина Коршунова