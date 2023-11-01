В Госдуму внесли законопроект о запрете на фиктивные браки с иностранцами

Бывший футболист сборной России задержан в Краснодаре с крупной партией наркотиков. Экс-защитник ФК «Торпедо», «Локомотив» перевозил почти 500 грамм мефедрона. Редакция «Радио 1» расскажет, как один из лучших игроков 2000-х стал подрабатывать наркокурьером, и почему в его бедах виноваты родительские гены.