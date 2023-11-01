В Госдуму внесли законопроект о запрете на фиктивные браки с иностранцами

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В Госдуму внесли законопроект, направленный против заключения россиянами фиктивных браков с иностранцами. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
Отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон о порядке выезда и въезда на территорию России и в закон о правовом положении иностранцев в РФ.
Поправки позволят не допустить заключения фиктивного брака или фиктивного установления отцовства мигрантами для того, чтобы получить российское гражданство или право на постоянное проживание на территории России.
Авторами законопроекта выступают сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев и Ирина Рукавишникова, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По их предложению, в России необходимо установить минимальный срок пребывания в браке с россиянином для того, чтобы по истечении его получить право на оформление вида на жительства. Уточняется, что это срок составит два года.
Также отмечается, что при принятии законопроекта мигранты будут лишаться вида на жительства или разрешения на временное проживание, если выяснится, что они состоят в фиктивном браке.
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Поправки позволят не допустить заключения фиктивного брака или фиктивного установления отцовства мигрантами для того, чтобы получить российское гражданство или право на постоянное проживание на территории России.
Также отмечается, что при принятии законопроекта мигранты будут лишаться вида на жительства или разрешения на временное проживание, если выяснится, что они состоят в фиктивном браке.
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Анастасия Чинкова