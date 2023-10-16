В Госдуму внесли законопроект об обязательной госрегистрации электросамокатов

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В Госдуму внесён законопроект об обязательной госрегистрации средств индивидуальной мобильности на портале «Госуслуги». Соответствующий документ размещён в электронной базе Думы.
Законопроект был вынесен на рассмотрение депутатами от фракции ЛДПР и её лидером Леонидом Слуцким.
Проект предусматривает внесение изменений в закон о госрегистрации транспортных средств. Предлагается дополнить его текст информацией об обязательной постановке на учёт электросамокатов, электровелосипедов и моноколёс через портал государственных услуг.
По словам авторов законопроекта, в настоящее время в России не установлены требования, позволяющие регулировать использование средств индивидуальной мобильности. В связи с этим постоянно растёт число аварий с участием этого вида транспорта.
Депутаты ЛДПР отмечают, что с помощью постановки транспортного средства на учёт станет возможной идентификация владельца, нарушившего ПДД или устроившего аварию. Таким образом, нарушителям смогут выписывать штрафы.
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Проект предусматривает внесение изменений в закон о госрегистрации транспортных средств. Предлагается дополнить его текст информацией об обязательной постановке на учёт электросамокатов, электровелосипедов и моноколёс через портал государственных услуг.
Депутаты ЛДПР отмечают, что с помощью постановки транспортного средства на учёт станет возможной идентификация владельца, нарушившего ПДД или устроившего аварию. Таким образом, нарушителям смогут выписывать штрафы.
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Анастасия Чинкова