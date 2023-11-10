В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании для добровольцев

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В Государственную Думу внесли законопроект, согласно которому для добровольцев предусматривается уголовная ответственность за преступления во время прохождения службы. Соответствующий документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), сообщают РИА Новости.
В пояснительной записке указано, что участников добровольческих формирований обеспечивают оружием, техникой и прочини необходимыми средствами, они участвуют наравне с военнослужащими ВС РФ. Но при этом, они не несут уголовную ответственность за порчу военного имущества, добровольную сдачу в плен, а так же за преступления, современные во время мобилизации.
Авторы законопроекта обратили внимание на то, что документ учитывает отличия правового статуса военных и добровольцем при распространении на них статей УК РФ о преступлениях против военной службы.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочей недели перед госпраздниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак