В Госдуму внесут закон о лишении мигрантов-уклонистов российского гражданства

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Глава думского комитета по региональной политике Михаил Матвеев рассказал, что на будущей неделе на рассмотрение нижней палаты парламента внесут законопроект о лишении приобретенного российского гражданства в случае непостановки на воинский учет.
«МК» пишет, что в начале августа депутат Михаил Матвеев заявлял, что подготовит закон, по которому новоиспеченные россияне будут обязаны в определенный законом срок встать на воинский учет.
Если условия не будут выполнены, дело будет заканчиваться «выдворением в страну, откуда такой «недогражданин» прибыл», сообщает Матвеев. Также депутат добавил, что в таком случае «лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта».
По словам депутата, законопроект подготовлен и на следующей неделе будет внесён в Госдуму.
Ранее вице-спикер Государственной думы РФ, депутат от партии «Новые люди» отправил в правительство для вынесения заключения недавно разработанный его фракцией законопроект. В нем предполагается принудительная депортация иностранных мигрантов за оскорбительные домогательства в отношении российских граждан.
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Если условия не будут выполнены, дело будет заканчиваться «выдворением в страну, откуда такой «недогражданин» прибыл», сообщает Матвеев. Также депутат добавил, что в таком случае «лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта».
Ранее вице-спикер Государственной думы РФ, депутат от партии «Новые люди» отправил в правительство для вынесения заключения недавно разработанный его фракцией законопроект. В нем предполагается принудительная депортация иностранных мигрантов за оскорбительные домогательства в отношении российских граждан.
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Мария Фирсова