В Госдуму внесут законопроект о химической кастрации педофилов

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ЛДПР подготовила проект закона о принудительной химической кастрации педофилов
На рассмотрение депутатов Госдумы РФ будет внесен проект закона о химической кастрации преступников, обвиняемых в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом говорится в Телеграм-канале фракции ЛДПР.
Уточняется, что новое наказание для педофилов мотивировано увеличением количества рецидивов по таким преступлениям. По словам депутата Бориса Чернышова, аналогичная проблема существует в ряде стран, где во избежание повторения преступлений к злоумышленникам применяют химическую кастрацию.
Так, преступникам принудительно вводят препараты, снижающие половое влечение на долгий срок или навсегда.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу в парке Царицыно. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Уточняется, что новое наказание для педофилов мотивировано увеличением количества рецидивов по таким преступлениям. По словам депутата Бориса Чернышова, аналогичная проблема существует в ряде стран, где во избежание повторения преступлений к злоумышленникам применяют химическую кастрацию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве педофил-рецидивист изнасиловал 11-летнюю школьницу в парке Царицыно. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян