В Госдуму внесут законопроект, регулирующий использование телефонов в школе

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В Госдуму внесут законопроект об использовании учениками телефонов в школе. Об этом РИА Новости сообщила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова.
Она рассказала, что законопроект будет внесён в Госдуму на этой неделе.
Казакова отметила, что проект не подразумевает полного запрета личных гаджетов в школе, он лишь регулирует их использование во время уроков. Предлагается разрешить ученикам пользоваться телефонами только в целях образования и в тех ситуациях, когда жизни и здоровью ребёнка может что-то угрожать.
Специалист уточнила, что комитет Госдумы по просвещению уже обсудил принятие такой меры с учителями и родительскими объединениями в рамках Всероссийского форума классных руководителей.
По завершении встречи, заключила Казакова, была принята единая норма, которую поддержали все присутствующие.
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Казакова отметила, что проект не подразумевает полного запрета личных гаджетов в школе, он лишь регулирует их использование во время уроков. Предлагается разрешить ученикам пользоваться телефонами только в целях образования и в тех ситуациях, когда жизни и здоровью ребёнка может что-то угрожать.
По завершении встречи, заключила Казакова, была принята единая норма, которую поддержали все присутствующие.
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Анастасия Чинкова