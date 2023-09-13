В Госдуму внесён новый законопроект о поддержке семей с детьми

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Кроме того, нынешние правила противоречат Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», где отмечено, что ребёнком считается человек, не достигший 18-летнего возраста, то есть, совершеннолетия. Поэтому выплата пособий до 17 лет обделяет ещё являющихся детьми граждан.
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