В Греции ожидаются рекордные показатели жары

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В Афинской национальной обсерватории спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Об этом сообщает CNN.
Директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос заявил, что Грецию, вероятно, ожидает от 15 до 16 дней жары.
Таких показателей ещё не было за всю продолжительность метеонаблюдений в стране. Кроме того, специалист предположил, что жара может задержаться и на более длительный срок.
Уточняется, что этим летом температура воздуха может подняться до рекордных 44,8 градусов по Цельсию, которые были зафиксированы в 2007 году.
Лагувардос также напомнил, что последний рекорд был побит в 1987 году, когда жаркая погода сохранялась 12 дней.
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Таких показателей ещё не было за всю продолжительность метеонаблюдений в стране. Кроме того, специалист предположил, что жара может задержаться и на более длительный срок.
Лагувардос также напомнил, что последний рекорд был побит в 1987 году, когда жаркая погода сохранялась 12 дней.
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Анастасия Чинкова