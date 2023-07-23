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В Греции ожидаются рекордные показатели жары

23 июля 2023, 14:25

Фото: iStock/RobertBreitpaul

В Афинской национальной обсерватории спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Об этом сообщает CNN.
Директор по исследованиям обсерватории Костас Лагувардос заявил, что Грецию, вероятно, ожидает от 15 до 16 дней жары.

Таких показателей ещё не было за всю продолжительность метеонаблюдений в стране. Кроме того, специалист предположил, что жара может задержаться и на более длительный срок.


Уточняется, что этим летом температура воздуха может подняться до рекордных 44,8 градусов по Цельсию, которые были зафиксированы в 2007 году.

Лагувардос также напомнил, что последний рекорд был побит в 1987 году, когда жаркая погода сохранялась 12 дней.

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#погода
#жара
#Греция
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Эксперты отметили снижение на 25% интереса россиян к покупкам в интернете
23 июля 2023, 12:07

Фото: istockphoto/bernardbodo

С января по июнь 2023 года россияне совершили покупок в традиционных торговых центрах и магазинах на 26% больше, чем за первое полугодие прошлого года. В то же время, на четверть снизилось количество покупок в интернета.
К таким выводам пришли аналитики крупного банка, проведя соответствующее исследование. Таким образом 56% всех покупок россиян за первые шесть месяцев текущего года пришлись на классический торговый эквайринг, передает ТАСС. Оставшиеся 44% — на онлайн-покупки.

По данным исследования, средний чек одной реальной покупки в традиционных торговых организациях в первом полугодии 2023 года составил 1 312 рублей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 1 038 рублей. Тройку лидеров среди мест, где россияне совершают традиционные прямые покупки составляют супермаркеты (467 рублей), продуктовые магазины и специализированные рынки (378 рублей) и фастфуд (325 рублей).

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#чек
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New York Post: Американец лишился обеих рук и части ступни после укуса блохи
23 июля 2023, 10:52

Фото: istockphoto/Gumpanat

Жителю штата Техас (США) Майклу Кольхофу ампутировали обе руки и часть ступни. Врачи были вынуждены пойти на это из-за сыпного тифа, который начал развиваться у 35-летнего мужчины после укуса блохи.
Изначально Майкл и его семья думали, что у него тяжелый случай гриппа. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи в Сан-Антонио с потерей чувствительности в конечностях, сообщает The New York Post. Внезапно у него начал развиваться обширный сепсис. Пациента подключили к аппарату ИВЛ. Врачи уже советовали родным готовиться к прощанию с Майклом.

Из-за того, что на месте укуса блохи отсутствовали опухоль и сыпь, медики не сразу смогли установить диагноз. Оказалось, что причиной онемения стал именно укус насекомого, из-за которого у мужчины стал развиваться сыпной тиф. Майкла удалось спасти. Но на коже рук и стопы появилась гангрена. Пришлось ампутировать техасцу обе руки до предплечий и часть стопы. Сейчас медики пытаются сохранить оставшиеся части конечностей. Мать Майкла написала в соцсетях, что ему предстоит пройти множество операций, процедур и сложную реабилитацию, но она уверена, что ему хватит сил и мужества перенести все это.

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#ампутация
#укус
#блоха
#сыпной тиф
#сепсис
#пациент
#сша
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Эксперт Санина назвала месяцы 2024 года, в которые выгодно уходить в отпуск
23 июля 2023, 10:34

Фото: istockphoto/Madhourse

Оказывается, существует финансовая разница в зависимости от того, в какой месяц года сотрудник берет отпуск. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, на какие месяцы 2024 года выгоднее всего планировать отдых.
В беседе с РИА Новости эксперт сообщила, что в 2024 году отпуск лучше всего планировать на июль или октябрь. В обоих этих месяцах по 23 рабочих дня, так что сотрудник не потеряет в доходах. Август содержит 22 рабочих дня, поэтому этот месяц также подойдет для ежегодного отдыха — разница между отпускными и зарплатой будет минимальна.

И наоборот, в следующем году не стоит планировать отпуск на январь, май или июнь. В этих месяцах будет минимальное количество рабочих дней. Соответственно, каждый отработанный день будет стоить заметно дороже, чем в другие месяцы. Тем, кто привык планировать отпуск заранее, лучше учитывать количество рабочих дней в каждом месяце, чтобы избежать финансовых потерь, заключила специалист.

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Опрос: Половина россиян не будут брать отпуск этим летом

#отпуск
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#рабочий день
#отдых
#план
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Большинство жителей России считают неоправданно завышенными зарплаты депутатов
23 июля 2023, 10:06

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Зарплаты депутатов, а также государственных чиновников, большинство россиян считают неоправданно высокими. Это стало известно из результатов исследования, проведенного аналитиками сервиса Superjob.
В список наиболее переоцененных профессий вошли также футболисты и блогеры. В опросе приняли участие более 1,6 тысячи респондентов, относящихся к категории экономически активного населения, в разных регионах России, сообщает ТАСС. Участникам исследования предлагалось ответить на вопрос, представителей каких профессий на рынке труда они считают самыми переоцененными и чьи зарплаты имеют неоправданно высокий уровень.

Среди опрошенных 23% назвали неоправданно высокими оклады депутатов и политиков. Еще 13% респондентов выбрали чиновников и госслужащих, 11% — менеджеров. Переоцененными на рынке труда директоров и топ-менеджеров считают 9% опрошенных, а 6% — работников сферы IT-технологий. По 4% респондентов считают, что получают больше, чем заслуживают, профессиональные футболисты, а также певцы и актеры. 2% участников опроса отнесли к неоправданно высоким заработки блогеров.

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#опрос
#профессия
#зарплата
#депутат
#чиновник
#директор
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Какой сегодня праздник: праздники и традиции в России и мире 23 июля
23 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/Nikolaeva Elena

День китов, мороженого и великолепной бабушки. Сегодня, 23 июля в России и во всём мире отмечается несколько праздников. В этом материале мы собрали интересную информацию о традициях и приметах на этот день.

Всемирный день китов и дельфинов

Всемирный день китов и дельфинов отмечается 23 июля 2023 года. Это экологический праздник, цель которого — привлечь внимание общества к проблеме исчезновения морских млекопитающих и прекратить их отлов.

Дата праздника выбрана неслучайно. Именно 23 июля в 1982 году МКК впервые вынесла на голосование вопрос о запрете на ловлю китов.

День Антония Громоносца

23 июля православная церковь чтит память Антония Печерского, которого в народе прозвали Антонием Громоносцем. Именно он основал Киево-Печерскую лавру.

В этот день люди принято прислушиваться к звукам природы, в частности, к грому. Судя по тому, громко, гулко, долго или резко гремит гром общество определяет погоду на ближайшее время.

Также в этот день молодые люди раньше собирали в корзинки ряску – водяное растение в виде маленьких зелёных пластинок. Она нужна в качестве удобрения и подкормки для домашних животных.

День дачника в России

День дачника занимает особое место в народном календаре россиян. Празднуют его каждый год 23 июля, но официально он пока не признан. Часто любители дач проводят этот день на свежем воздухе в деревнях и садах. В этот день принято ухаживать за своим огородом.

Некоторые дачники отмечают этот праздник компанией, угощают друг друга урожаем, делятся секретами успешного взращивания растений.

День великолепной бабушки

Каждый год 23 июля в России отмечается особенный праздник — День великолепной бабушки. Этот день посвящен уникальной роли, которую бабушки играют в нашей жизни. Они являются воплощением тепла, заботы и безграничной любви.

В этот день принято поздравлять своих бабушек, дарить им небольшие подарки.

Международный день бла-бла-бла

Необычный праздник для тех, кто любит много говорить. Он придуман специально для людей, которые часто говорят «ни о чём». В этот день им дали особую свободу: они могут говорить сколько захотят и что захотят.

Если у вас есть друзья и знакомые, которые любят «попустословить», можете поздравить их с праздником.

День ванильного мороженого

Самое классическое из всех мороженное – ванильное – отмечает свой праздник 23 июля. Этот день создан для того, чтобы отдать дань уважения самому популярному виду десерта.

Сегодня можно побаловать себя небольшой порцией вкусного и сладкого мороженого. 

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#праздник
#июль
#Россия
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Lidovky: Украинская беженка взбесилась из-за надписей на русском языке в метро Праги
Беженка с Украины потребовала от властей Праги убрать русскоязычные надписи на станции пражского метро «Андел»
23 июля 2023, 06:34

Фото: iStock/Elena_Astapenko

35-летняя уроженка Украины Ольга возмутилась наличию русскоязычных надписей и советской символики на станции метро «Андел» в Праге. Об этом пишет чешская газета Lidovky.
«Когда я прочитала в метро на русском языке о дружбе Москвы и Праги, я была просто шокирована <...> ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», — заявила Ольга, переехавшая в Прагу вместе с дочерью из Одессы несколько месяцев назад.

По данным Lidovky, станция метро «Андел», — одна из самых оживленных в Праге, — украшена серпом и молотом, советским флагом и надписью на русском языке о дружбе СССР и ЧССР.

В свою очередь, в Пражском транспортном предприятии отреагировали на заявление беженки словами о том, что жители чешской столицы не являются сторонниками культуры остракизма. По словам пресс-секретаря предприятия Анеты Ржегковой, надписи в метро — это неотъемлемая часть интерьера «Андел», которая отражает историю не только пражского метрополитена, но и всей Праги и даже Чехии.

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#Чехия
#Прага
#метро
#Украина
#русский язык
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МВД РФ: За первые шесть месяцев 2023 года в России жертвами преступлений стали 10,5 тыс. человек
23 июля 2023, 04:23

Фото: iStock/z1b

Более 10,5 тыс. человек стали жертвами преступлений в России за первые шесть месяцев текущего года. Это на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее, следует из материалов статистики МВД РФ. По данным правоохранителей, всего с января по июнь нынешнего года было зарегистрировано 983,7 тыс. преступлений.
Больше половины всех зарегистрированных преступлений (51,6%) — это хищения чужого имущества.

«Четыре преступления из пяти (82,7%) регистрируются в городах и поселках городского типа, шестая часть (16,7%) — в сельской местности», — отмечается в материалах ведомства.

Ранее в МВД России сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года в стране было зафиксировано около 1,2 тыс. преступлений террористического характера и более 730 преступлений экстремистской направленности.

При этом в полицейском ведомстве отметили, что профессиональная и эффективная работа органов внутренних дел по раскрытию преступлений приносит значимые результаты. Например, раскрываемость убийств и покушений на убийство достигла исторического максимума и составила 99 процентов. Сегодня в России раскрывается более 90% случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев. Кроме того, выросла раскрываемость грабежей, краж и целого ряда других уголовно-правовых составов.
#МВД РФ
#преступления
#статистика
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Минздрав РФ: После удара беспилотника ВСУ по Крыму госпитализировали четверых человек
23 июля 2023, 01:14

Фото: iStock/VictorCap

Четыре человека были госпитализированы после атаки украинского БПЛА на склад боеприпасов в Крыму, сообщил Минздрав России в своем Telegram-канале. Всего же медицинская помощь была оказана 12 эвакуированным с места происшествия жителям Красногвардейского района республики.
Пострадавших осматривают четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник. Специалисты районных поликлиник также работают и в пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки украинскими войсками на Красногвардейский район произошла детонация боеприпасов на складе. Он также сообщил, что принято решение об эвакуации людей в радиусе пяти километров от места ЧП в пункты временного размещения. Для минимизации рисков приостановлено движение на Крымской железной дороге.

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#Крым
#медпомощь
#беспилотники
#ВСУ
#госпитализация.
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Посольство РФ в Вашингтоне: ответственность за применение ВСУ кассетных боеприпасов лежит на США
22 июля 2023, 21:49

Фото: iStock/rarrarorro

Посольство России в Вашингтоне в своем телеграм-канале заявило, что США несет ответственность за нанесенный военными украинскими войсками удар кассетными боеприпасами по журналистам России.
В посольстве отметили, что заверения США в том, что Киев будет использовать этот вид боеприпасов «избирательно и ответственно» — ничтожны.

Дипломаты подчеркнули, что США «теряет контроль над своими марионетками». Жертвы среди мирных жителей лежат на совести Вашингтона.

Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в расправе над журналистом РИА Новости Ростиславом Журавлевым понесут наказание.

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#военкор
#посольство
#Вашингтон
#кассетные боеприпасы
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