В Грузии заявили о подготовке к возможному применению ядерного оружия

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Правительство Грузии заявило о начале подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе. Об этом заявил глава Службы государственной безопасности Грущии Григол Лилуашвили. Информацию сообщает телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Под руководством правительства с участием ведомств реагирования и нашей Службы госбезопасности разработан и утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства расписан сценарий действий, который нам придется воплотить в реальность», — заявил глава СГБ.Лилуашвили уточнил, что он имеет в виду регион в целом, а не только Грузию. Он также добавил, что страну не спасут укрытия в случае ударной атаки, поэтому Грузия планирует проводить прагматичную внутреннюю и внешнюю политику.
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