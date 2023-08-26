В Хабаровском крае автомобилист покормил дикого медведя с рук

Фото: istockphoto/Wirestock
Мужчина остановился на трассе, вышел из автомобиля и покормил хищника лакомством.
На кадрах ролика видно, как мужчина кормит с рук крупного медведя, который вначале терпеливо ждал корма. При этом, даже когда автомобилист поворачивается к хищнику спиной, животное продолжало смирно ждать.
Потом медведь спокойно дождался угощения и сбежал обратно в лес.
В комментариях под видео жители Хабаровского края написали, что такой поступок опасен не только для мужчины. В следующий раз медведь уже не будет бояться людей и может напасть на решившего кинуть ему лакомство.
Ранее сообщалось, что в Костроме во дворе жилой многоэтажке на двух молодых людей напал медведь. В Сети опубликованы кадры, на которых медведь подбегает к сидевшим на лавке парням, однако те сумели убежать.
Уточняется, что информация о разгуливающем по улице животном поступила в городские службы еще днем. На место происшествия прибыли специалисты, но испугали медведя, и он забрался на дерево.
Читайте также:
В Костроме медведь напал на людей во дворе жилого дома
В Хабаровском крае грибник встретил амурского тигра
В США решили массово стерилизовать павлинов из-за их численности
Потом медведь спокойно дождался угощения и сбежал обратно в лес.
Ранее сообщалось, что в Костроме во дворе жилой многоэтажке на двух молодых людей напал медведь. В Сети опубликованы кадры, на которых медведь подбегает к сидевшим на лавке парням, однако те сумели убежать.
Уточняется, что информация о разгуливающем по улице животном поступила в городские службы еще днем. На место происшествия прибыли специалисты, но испугали медведя, и он забрался на дерево.
Читайте также:
В Костроме медведь напал на людей во дворе жилого дома
В Хабаровском крае грибник встретил амурского тигра
В США решили массово стерилизовать павлинов из-за их численности
Мария Фирсова