В Хабаровском крае обнаружили упавшие ступени ракеты с аппаратом «Луна-25»

Фото:istockphoto/vjanez
«Итак, ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены», —проинформировал Дегтярев.
Если всё пойдет по плану, то через 5 суток станция выйдет на круговую околополярную орбиту Луны высотой 100 км. Там она проведёт ещё 3-7 суток для выбора оптимального места посадки в районе Южного полюса. Задача экспедиции заключается в отработке технологии мягкой посадки возле Южного полюса, чтобы создать задел для будущих миссий.
В будущем Луна может стать отправной точкой для путешествий в глубокий космос, подчеркнул руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Директор корпорации отметил, что после завершения миссии «Луна-28» Россия в сотрудничестве с Китаем рассмотрит вариант пилотируемой экспедиции на Луну и создание там научно-исследовательской базы.
Читайте также:
Названы сроки запуска следующей станции «Луна»
«Роскосмос» назвал задачи миссии «Луна-25» мирными
Станция «Луна-25» вышла на траекторию полета к Луне