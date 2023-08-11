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В Хабаровском крае обнаружили упавшие ступени ракеты с аппаратом «Луна-25»

11 августа 2023, 10:23

Фото:istockphoto/vjanez

3 из 4 ступеней ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с космодрома «Восточный» для вывода на окололунную орбиту автоматической станции «Луна-25», упали в Хабаровском крае.
Об этом рассказал губернатор региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Итак, ступени приземлились в 28 км от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Три из них обнаружены сразу, поиски четвертой будут продолжены», —проинформировал Дегтярев.

18 жителей Шахтинского эвакуировали за час до старта. Ночью с 10 на 11 августа «Союз-2.1б» с космическим кораблем «Луна-25» успешно вывели на околоземную орбиту перед полетом к спутнику Земли. Запуск проводили с космодрома Восточный в Амурской области.

Если всё пойдет по плану, то через 5 суток станция выйдет на круговую околополярную орбиту Луны высотой 100 км. Там она проведёт ещё 3-7 суток для выбора оптимального места посадки в районе Южного полюса. Задача экспедиции заключается в отработке технологии мягкой посадки возле Южного полюса, чтобы создать задел для будущих миссий.

В будущем Луна может стать отправной точкой для путешествий в глубокий космос, подчеркнул руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Директор корпорации отметил, что после завершения миссии «Луна-28» Россия в сотрудничестве с Китаем рассмотрит вариант пилотируемой экспедиции на Луну и создание там научно-исследовательской базы.

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#космос
#луна
#полеты
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В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»
11 августа 2023, 10:29

Фото: iStock/Longfin Media

В России создают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило» для штурмовых групп. Об этом сообщают РИА Новости.
Разработчик АО «Ремдизель» заявил, что в 2023 году на «Армии» представят новинки — бронеавтомобиль «Титан» для сил специального назначения и беспилотное транспортное средство «Зубило». Бронеавтомобиль «Зубило» будет обладать таким функционалом, как подвоз боеприпасов, транспортировка грузов и раненых, а также функция зарядки радиостанций и квадрокоптеров.

Форум «Армия» пройдет в парке «Патриот» в Кубинке с 14 по 20 августа.

Напомним, ранее  ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их.

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#форум
#армия
#оборона
#патриот
#человек
#рамзан кадыров
#всу
#рф
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Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12%
11 августа 2023, 10:08

Фото:istockphoto/jacoblund

Ведущие российские вузы в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%.
Газета «Ведомости», основываясь на данных ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга по версии рейтингового агентства RAEX, сообщает, что обучение подорожало в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. В последнем вузе стоимость обучения по некоторым программам выросла на 18–22%.
 
Обучение по программам «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» теперь обойдётся в 340 тысяч рублей (в прошлом году - 286 тысяч).
 
В РАНХиГС цены выросли до 12%. К примеру, «экономика и управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» будут стоить 460 тысяч рублей (ранее — 410 тысяч рублей).
 
В СПбГУ стоимость обучения выросла до 11%. Обучение по программе «Программная инженерия» обойдётся в 335 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 6 тысяч детей-сирот, учащихся в колледже, техникуме или ВУЗе получают стипендию губернатора. Стипендия губернатора одна из важных социальных программ Московской области, она выплачивается в проактивном режиме, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

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#студенты
#москва
#санкт-петербург
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Древнейший мох на планете скоро исчезнет из-за изменения климата
11 августа 2023, 09:57

Фото:istockphoto/Olga Evtushkova

Учёные из Фрайбургского университета обнаружили, что самый древний мох в мире возрастом 390 млн лет, возможно, не переживёт изменение климата.
Журнал Cell пишет, что мох Такакия (Takakia lepidozioides) появился 390 млн лет назад. Он обитает на ледяных скалах Тибетского нагорья, также его можно встретить в Японии и США. Во время десятилетнего проекта учёные забрались на одну из самых высоких горных вершин в мире в Гималаях, чтобы найти растение и заняться расшифровкой последовательности его ДНК, а также изучить, как изменение климата влияет на уникальный мох.
 
Анализ окружающей среды мха продемонстрировал, что климат теплеет, а ледники на горном плато стремительно тают. В данный момент мох подвергается более сильному ультрафиолетовому излучению, чем когда-либо. За период десятилетнего исследования популяция мха в Тибете каждый год уменьшалась на 1,6%. Через 100 лет его и вовсе может не остаться.

Ранее исследователи из Университета Британской Колумбии связали потерю лесного покрова с участившимися экстремальными наводнениями.

Результаты исследования опубликовал журнал Journal of Hydrology. До этого момента специалисты строили предположения, что потеря лесного покрова связана с усилением наводнений, но ограничивается только небольшими затоплениями. Новая работа, во время которой изучались два региона в провинции Британская Колумбия в Канаде (водоразделы реки Дедман и ручья Джо Росс Крик) доказали обратное.

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#климат
#учёный
#наука
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В пятницу утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
11 августа 2023, 09:32

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 11 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла, на дорогах зафиксировано более 900 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском и Ярославском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-7 "Волга". 

В течение дня в Подмосковье местами возможен дождь. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра и не оставлять в салоне автомобиля детей и животных.

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Правительство выделит на содержание и ремонт дорог 15 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге ограничат передвижение на электросамокатах.

В Одинцове продолжается ремонт Можайского шоссе.

#подмосковье
#ремонт дорог
#волга
#телефон
#дождь
#шоссе
#правительство
#минтранс
#урал
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Специалисты Комлесхоза составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья
11 августа 2023, 09:10

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщает, что 11, 12 и 13 августа на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируется повышенная пожарная опасность.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области за 10 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В пятницу, 11 августа на большей части Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В субботу, 12 августа на большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах — I класс, в Егорьевском, Луховицком, Звенигородском и Шатурском лесничествах — II класс, в Виноградовском, Дмитровском, Истринском, Клинском и Ногинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

В воскресенье, 13 августа на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#пожар
#пожары
#возгорание
#служба
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
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В Индонезии мужчина женился на подруге дочери, которая младше его на 33 года
11 августа 2023, 08:32

Фото:istockphoto/ridzky setiaji

Дочь мужчины, 19-летняя Сильва Набела Двианадини, дружила с нынешней женой отца с детства.
The Thaiger пишет, что девочки часто проводили время вместе.

В июле мужчина рассказал дочери, что сделал предложение её подруге детства. После они сыграли свадьбу. Теперь подружки приходятся друг другу мачехой и падчерицей.
 
Сильва признаётся, что сначала её шокировали такие новости.  
 
«Мне просто пришлось смириться с этим», — сказала девушка.
Ранее в Индонезии 41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына своей подруги. Сообщается, что женщина сама предложила сыну жениться на Мариане. Таким образом она хотела поддержать подругу, впавшую в депрессию из-за неудачной помолвки с экс-бойфрендом.

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#индонезия
#свадьба
#семья
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Российские чиновники начали получать смартфоны на базе ОС «Аврора»
11 августа 2023, 08:08

Фото: iStock/Pinkypills

Российским чиновникам и законодателям в качестве тестирования начали выдавать смартфоны на основе отечественной операционной системы «Аврора». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник в госорганах.
«На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач», - говорится в сообщении.

Уже несколько десятков аппаратов на основе отечественной ОС в Совфед. Там эту информацию также подтвердили. Уточняется, что тестируются смартфон и планшет. 

Напомним, уже в нескольких российских крупных госкомпаний и ведомств введены или еще готовятся запреты на использование iPhone в служебных целях. Например, Минтранс РФ запретил использование продукции Apple, в том числе смартфонов, в служебных целях.

При этом OOO «Открытая мобильная платформа» разработала российскую операционную систему «Аврора». Её компоненты включают проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом.

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#смартфон
#роскомнадзор
#минтранс
#рф
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Названы сроки запуска следующей станции «Луна»
Борисов анонсировал запуск станции «Луну-26» в 2027 году
11 августа 2023, 05:51

Фото: iStock/Alexyz3d

Директор «Роскосмоса» Юрий Борисов объявил даты запусков новых лунных станций. Информацию об этом передает РИА Новости.
Борисов уточнил, что запуск станции «Луна-26» планируется на 2027 год.

«В 2028 году мы планируем отправить «Луну-27», а к 2030 году и далее — «Луну-28», — добавил он.
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#луна
#роскосмос
#станции
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«Роскосмос» назвал задачи миссии «Луна-25» мирными
Глава «Роскосмоса» Борисов заявил, что задачи миссии «Луна-25» являются мирными
11 августа 2023, 03:59

Фото: iStock/mikiell

Цель российской миссии к Луне носит исключительно мирный характер, подтвердил руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.
Борисов уточнил цели, стоящие перед автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Он подчеркнул, что миссия нацелена на мирные исследования.

Аппарат планируется посадить в районе южного полюса Луны, где, возможно, находятся запасы водяного льда. Главной целью этого проекта является тестирование технологий безопасной посадки на поверхности спутника Земли.

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#станция
#луна
#тестирование
#ракета
#аппарат
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