В Хабаровском крае обнаружили упавшие ступени ракеты с аппаратом «Луна-25»

В пятницу утром, 11 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла, на дорогах зафиксировано более 900 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском и Ярославском шоссе, а также на трассах М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-5 "Урал" и М-7 "Волга".

В течение дня в Подмосковье местами возможен дождь. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра и не оставлять в салоне автомобиля детей и животных.

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