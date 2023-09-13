В Хабаровском крае завели дело после вспышки кишечной инфекции в школе

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Следственное управление по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области инициировало уголовное дело по факту массовой вспышки кишечной инфекции в начальной школе Хабаровского края, где не были соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы.
По данным следствия, в период с 7 по 8 сентября при предоставлении услуг по общественному питанию детей в местной начальной школе не были соблюдены стандарты качества продуктов питания, что привело к отравлению не менее чем 21 ребенка.
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