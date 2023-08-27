В Хакасии учителя массово уволились из-за зарплат

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Школы Хакасии могут остаться без учителей.
РЕН ТВ пишет, что учителя и воспитатели начали массово увольняются из-за резкого урезания зарплат. При этом администрация губернатора обещала поднять уровень заработных плат до среднего по стране.
Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказывает, что мае уволились учителя математики, истории, обществознания и начальных классов. Это случилось после того, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20%, учительский доход урезали на 10%.
В апреле местная прокуратура подтвердила, что в регионе нарушают права более 20 тысяч работников образования. Главе республики Валентину Коновалову было вынесено представление.
Резкое снижение зарплат учителя почувствовали в начале 2023 года, когда в стране был повышен МРОТ. Чтобы поднять зарплату школьному техперсоналу, чиновники решили изъять средства из стимулирующих выплат для педагогов, которые приходятся на большую часть жалования учителей в школах и воспитателей.
На зарплату жалуются и медики. К примеру, медсестра Любовь раньше получала 45 тысяч, но, начиная с весны, на счет стало поступать в 2 раза меньше: убрали стимулирующие выплаты.
В местном Минздраве сообщают, что фонд оплаты труда врачей не сократился, в отчетах он только увеличился на 200 млн рублей. При этом чиновники признают: доходы рядовых медиков скорой помощи уменьшились. Если школьным уборщицам отдали зарплату учителей, то врачам перечисляют деньги коллег, бывших на больничном.
Педагоги написали больше 300 заявлений. Дело контролирует Генеральная прокуратура. В данный момент некоторым учителям вернули прежнюю зарплату, но не всем. По закону, педагогам должны сделать перерасчет за все те месяцы, когда им незаконно платили меньше.
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Директор школы в селе Фыркал Иван Щипцов рассказывает, что мае уволились учителя математики, истории, обществознания и начальных классов. Это случилось после того, когда вместо обещанного повышения зарплаты на 20%, учительский доход урезали на 10%.
Резкое снижение зарплат учителя почувствовали в начале 2023 года, когда в стране был повышен МРОТ. Чтобы поднять зарплату школьному техперсоналу, чиновники решили изъять средства из стимулирующих выплат для педагогов, которые приходятся на большую часть жалования учителей в школах и воспитателей.
На зарплату жалуются и медики. К примеру, медсестра Любовь раньше получала 45 тысяч, но, начиная с весны, на счет стало поступать в 2 раза меньше: убрали стимулирующие выплаты.
В местном Минздраве сообщают, что фонд оплаты труда врачей не сократился, в отчетах он только увеличился на 200 млн рублей. При этом чиновники признают: доходы рядовых медиков скорой помощи уменьшились. Если школьным уборщицам отдали зарплату учителей, то врачам перечисляют деньги коллег, бывших на больничном.
Педагоги написали больше 300 заявлений. Дело контролирует Генеральная прокуратура. В данный момент некоторым учителям вернули прежнюю зарплату, но не всем. По закону, педагогам должны сделать перерасчет за все те месяцы, когда им незаконно платили меньше.
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Мария Фирсова