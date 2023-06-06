В Химках благоустроили парк Льва Толстого

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Модернизацию парка проводим с учетом пожеланий наших жителей. После реконструкции здесь будет абсолютно все, что нужно для отдыха - обновленный пляж, парк аттракционов, детские и спортивные площадки, велодорожки, фудкорт. Наша задача - оставить классическую концепцию и добавить современные элементы инфраструктуры, чтобы парк отвечал запросам химчан», — отметил Дмитрий Волошин.
В рамках первой волны проекта благоустройства планируют обустроить зону отдыха у воды и смотровые площадки, парк аттракционов и оборудовать велодорожки. Во второй волне благоустройства оборудуют смотровую площадку, зоны отдыха с кафе, также будет оборудован городской пляж, там появятся гамаки, качели и вращающиеся стулья, возле воды появится игровая зона для детей, а также в парке появятся новые спортивные площадки. В парке установят систему видеонаблюдения в рамках программы Московской области «Безопасный регион».
В Международный день защиты детей глава Химок открыл колесо обозрения в парке Льва Толстого, высотой более 50 метров. Одновременно на аттракционе могут прокатиться до 144 пассажиров.
Благоустройство зеленых зон в городском округе Химки проходит при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и благодаря крупному городскому проекту «Зеленый каркас».
Ранее сообщалось, что глава округа Химки Дмитрий Волошин рассказал о ходе работ по благоустройству зеленых зон в округе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.