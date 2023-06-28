В Химках более 7 тысяч жителей приняли участие в утренней молитве по случаю Курбан-байрама





«Поздравляю всех мусульман городского округа Химки с праздником Курбан-байрам! Это многовековой праздник, который хранит духовные и культурные традиции. В этот день мусульмане всей страны возносят молитвы ко Всевышнему, встречаются за праздничным столом с родными и близкими, помогают нуждающимся!», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«В эти благословенные минуты искренней радости сердечно поздравляю вас с великим праздником Ид аль-Адха – Курбан-байрам! Этот праздник жертвоприношения ради достижения довольства нашего Создателя – есть праздник благодарности и приближения к Милости Его! День добра, милосердия, заботы о ближнем, укрепления уз братства между людьми независимо от национальности и вероисповедания. Пусть Всевышний примет наши молитвы, жертвоприношения и добрые деяния!», — обратился к жителям Камиль Маннапов.

Торжественная молитва по случаю праздника жертвоприношения Курбан-байрам прошла в подмосковных Химках, сообщаетпресс-служба администрации городского округа Химки.Этот праздник имеет глубокий нравственный и духовный смысл, а также позволяет утвердить в обществе идеалы добра, милосердия и справедливости. В мероприятии приняли участие свыше 7 000 человек.Торжественную молитву провели в здании Олимпийского учебно-спортивного центра.Глава муниципалитета отметил вклад, внесенный в развитие округа мусульманской общины.Председатель и имам-хатыб религиозной мусульманской организации Химок Камиль Маннапов в проповеди рассказал об истории и традициях праздника Курбан-байрам.Главным смыслом праздника Курбан-байрам является напоминание всем мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Аллаха.Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман РФ с праздником Курбан-байрам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.