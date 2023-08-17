В Химках к запуску МЦД-3 обновили остановки общественного транспорта.

Компании по установке окон должны в обязательном порядке устанавливать блокираторы. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По словам омбудсмена, каждую неделю она получает сводку новостей о выпавших из окон детях.