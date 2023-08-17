В Химках к запуску МЦД-3 обновили остановки общественного транспорта.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В Химках специалисты обновили 23 остановочных модуля в рамках подготовки к открытию третьего диаметра.
«Открытие третьего диаметра — долгожданное событие для всех жителей Химок. Ожидаем, что пассажиропоток в городе увеличится вдвое на каждой из 6 станций округа. Пропускная способность станции «Химки» составит более 100 тысяч человек в сутки», —отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Названия обновлённых остановок:
—«Платформа Левобережная»;
—«Станция Химки»;
—«Станция Сходня»;
—«Платформа Фирсановская»;
—«Первомайская улица»;
—«Кинотеатр Юбилейный»;
—«Сквер Юбилейный» и другие.
Движение на новом третьем центральном диаметре запустят сегодня, 17 августа, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
МЦД-3 «Зеленоград-Раменское» проходит по 21 станции в городских округах Химки, Люберцы и Раменский.
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Алиса Сергиенко