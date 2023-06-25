В Химках модернизировали космический спутник для исследования поверхности Земли

«В мае 2023 года Роскосмос и НПО имени Лавочкина заключили государственный контракт на модернизацию системы «Арктика-М» для увеличения ее орбитальной группировки до четырех космических аппаратов, что позволит вдвое сократить периодичность съемки полярной области и производить наблюдения требуемого района с разных ракурсов, а также детализировать сверхкраткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций и увеличить точность выделения облаков над снежным и ледовым покровами и определения их характеристик в Арктическом регионе и прилегающих территориях», – рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».





В химкинском НПО имени С.А. Лавочкина, входящем в Госкорпорацию «Роскосмос», продолжается создание космических аппаратов для первой в мире высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, что в целом будет способствовать динамичному развитию северных регионов нашей страны.В настоящее время спутник «Арктика-М» № 2 проходит испытания в вакуумной камере в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности. После чего аппарат вернется в Химки для дальнейших наземных проверок. Запуск спутника «Арктика-М» №2 намечен на конец 2023 года.Отметим, что первый космический аппарат «Арктика-М», который был выведен на орбиту в феврале 2021 года, уникален для мировой орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли метеорологического назначения. Он наблюдает из космоса всю северную полярную шапку — так называемую «кухню погоды». Такими возможностями не располагает ни одна страна в мире.