В Химках на 95% выполнили план по ремонту дорог на 2023 год

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Работы провели в рамках реализации программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«От качества дорог, в первую очередь, зависит безопасность всех участников движения. Ремонт транспортных артерий проводят при поддержке администрации городского округа, а также в рамках проекта «Безопасные дороги» партии Единой России», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.
В ходе ремонта, работники заменяют покрытие проезжей части, тротуаров и бордюрный камень. Устанавливают новые дорожные знаки, расчерчивают свежую разметку, обустраивают новые остановочные павильоны.
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