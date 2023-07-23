В Химках обновили оборудование на трансформаторной подстанции «Мособлэнерго»

Фото: пресс-служба администрации Химок
В Химках в рамках программы повышения надёжности электроснабжения потребителей специалисты «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт трансформаторной подстанции. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
В результате проведённых работ были заменены коммуникационные аппараты, что позволит улучшить качество электроснабжения крупного ЖК «Васко да Гама».
Кроме того, в пресс-службе рассказали, что за 2023 год специалисты «Мособлэнерго» планируют обновить оборудование на 213 объектах, отремонтировать 316 км линий электропередач, а также очистить от упавших веток 228 гектаров охранных зон трасс воздушных ЛЭП.
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«При содействии главы города Дмитрия Волошина и губернатора Андрея Воробьева наш город активно внедряет проекты по реконструкции энергосистемы и стремится обеспечить надежное электроснабжение для всех жителей», – поблагодарил представителей Правительства Московской области муниципальный депутат Валентин Герасимов.
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Анастасия Чинкова