В Химках открыли художественную выставку в поддержку российских военнослужащих и врачей

Фото: пресс-служба администрации Химок
В Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Химках при поддержке главы округа Дмитрия Волошина и Управления культуры Администрации открыли художественную выставку «Цветы героям». Об этом сообщает пресс-служба администрации Химок.
На выставке представлены работы общественной организации «Союз художников», в число которых вошли ботанические иллюстрации, абстрактные картины и реалистичные натюрморты. Изображенные на полотнах художников цветы олицетворяют символ жизни и силы духа.
Уточняется, что для работников госпиталя и военнослужащих, которые находятся на лечении, организована обширная культурно-досуговая программа. Известные артисты, творческие коллективы, а также студенты химкинского МГИКа регулярно посещают госпиталь.
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко — первое государственное лечебное учреждение в истории России. Ежегодно более 60 тысяч пациентов получают лечение в специализированных лечебно-диагностических центрах госпиталя.
В рамках своего обращения к жителям региона Андрей Воробьев также назвал необходимой поддержку семей участников спецоперации на Украине. Глава Подмосковья отметил, что в регионе делают все возможное, чтобы военнослужащие и их семьи чувствовали себя комфортно.
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«Выставка организована в поддержку российских военнослужащих и их семей, врачей и медицинских работников, проявивших мужество и героизм не только в зоне СВО, но и во время реабилитации», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Главный военный клинический госпиталь имени академика Н. Н. Бурденко — первое государственное лечебное учреждение в истории России. Ежегодно более 60 тысяч пациентов получают лечение в специализированных лечебно-диагностических центрах госпиталя.
В рамках своего обращения к жителям региона Андрей Воробьев также назвал необходимой поддержку семей участников спецоперации на Украине. Глава Подмосковья отметил, что в регионе делают все возможное, чтобы военнослужащие и их семьи чувствовали себя комфортно.
«Особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят. Именно поэтому на основании указа президента создан государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Екатерина Коршунова