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В Химках открыли вторую в Подмосковье криогенную АЗС

22 июля 2023, 16:20

Фото: Александр Палатин.

В городском округе Химки открыли новую криогенную автозаправочную станцию сжиженного природного газа в рамках реализации программы «Развитие топливозаправочного комплекса».
Вторая в Подмосковье автозаправочная станция данного типа открылась в деревне Пикино.
«Применение СПГ является эффективным, доступным, экономически выгодным и экологически позитивным решением энергетического вопроса с наименьшими выбросами углекислого газа. Реализация подобных проектов оказывает благотворное влияние на международное сотрудничество в сфере энергоресурсов. Неоспоримым подтверждением этого факта является выход СПГ на новые региональные рынки», – отметил Председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.

Криогенная АЗС работает на сжатом газе и водороде. Природный газ проходит по линии через газораспределительный шкаф, компрессорную станцию и вымораживатель, где очищается от углекислого газа, воды и поступает в конденсатор машины. Она более экологичная и экономичная в отличие от обычных АЗС.

Открытие заправочной станции позволило создать 6 новых рабочих мест. АЗС оснащена автозаправочными колонками, которые в сутки могут заправить до 70 автомобилей. Процесс заправки не занимает много времени – за 10-12 минут можно наполнить бак СПГ-тягача объемом около 500 л.
«В Химках особое внимание уделяется вопросам экологии. Новые современные способы использования экологически чистого топлива позволяют значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Мы с коллегами по депутатскому корпусу на регулярной основе обсуждаем и выдвигаем инициативы по введению таких мер в нашем городском округе», – сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье появятся комплексы по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ.

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#Химки
#криогенная АЗС
#Подмосковье
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Глава Химок Дмитрий Волошин провел обход Лунёвского
22 июля 2023, 16:14

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями проверил благоустройство детских площадок, состояние объектов образования, культуры и спорта в Лунёвском.
Поселение Лунёвское вошло в состав Химок в начале 2023 года.
 
Дмитрий Волошин провел 17 июля комплексный обход  в рамках выездной администрации, которая стартовала в Лунёвском.
 
«В этом году мы возобновили встречи с жителями в формате «выездной администрации». Наши специалисты приняли более 300 жителей с самыми разными запросами: вопросы ЖКХ, благоустройства и транспорта. По просьбе жителей вместе провели обход территории и зафиксировали, что нужно исправить», - рассказал Дмитрий Волошин.
Первой локацией стал местный спортивный комплекс с хоккейной коробкой, футбольным полем и площадкой для мини-футбола. Здесь регулярно тренируются более 300 детей участники клуба «Активное долголетие».
 
Жители Лунёвского обратились с просьбой обновить спортивные объекты. По поручению Дмитрия Волошина уже в этом году модернизируют площадку для мини-футбола, а в будущем обновят футбольное поле и хоккейную коробку по региональной программе «Спорт Подмосковья».
 
Глава проверил состояние дома культуры «Лунёво». Жители попросили отремонтировать входные группы ДК. Дмитрий Волошин дал поручение приступить к работам в конце лета. Данному зданию уже более 50 лет. Здесь работает театральный кружок, студия изобразительного искусства, военно-патриотический клуб, несколько хореографических студий, школа английского языка для детей.
 
Ещё один объект, который Дмитрий Волошин осмотрел в рамках комплексного обхода, - пешеходно-парковая зона. Местные жители жаловались на содержание сквера. Глава Химок поручил передать территорию на обслуживание «Объединенного городского хозяйства», а также включить сквер в план благоустройства на 2024 год.
 
Кроме того, химчане обратились к главе с просьбой включить в программу комплексного благоустройства на 2024 год двор вблизи дома №1, обновить детскую площадку, подключить дополнительные камеры «Безопасный регион», а также провести ямочный ремонт и установить новую контейнерную площадку во дворе домов №2, №3 и №7.
 
Все просьбы глава зафиксировал и взял на личный контроль.
 
Следующая выездная администрация стартует в поселении Кутузовском 24 июля. Приём жителей будет вестись с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 по адресу: д. Брёхово, д.78А.

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#Химки
#Волошин
#Дмитрий Волошин
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В Белоруссии на месте базирования ЧВК «Вагнер» зарегистрировано юридическое лицо
22 июля 2023, 15:13

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

В Белоруссии зарегистрировано юридическое лицо с названием «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которое имеет статус общества с ограниченной ответственностью.
Юридический адрес компании находится в деревне, где, по данным СМИ, расположен лагерь группы «Вагнер», а именно на улице Восточной, дом 2а в деревне Цель, расположенной в Осиповичском районе Могилевской области.
 
Информация появилась в госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белоруссии. Их этих данных следует, что «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» зарегистрировали 19 июля. Основной вид деятельности компании - управление недвижимостью.
 
По данным местных СМИ, 100% владельцем компании является российская организация «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а руководит ей Евгений Пригожин.

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#Пригожин
#ЧВК "Вагнер"
#Вагнер
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Участнику СВО из Химок передали рисунки воспитанников детского сада
22 июля 2023, 15:03

Фото: Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Заместитель главы Химок Денис Юрков вручил участнику спецоперации Анатолию К. благодарственное письмо и рисунки воспитанников детского сада.
Отмечается, что военнослужащий вернулся домой на время отпуска. В парке Толстого он вместе с супругой прокатился на новом колесе обозрения.

Анатолий К. в числе первых хотел вступить в ряды участников СВО, однако службу пришлось перенести из-за рождения дочери. Участник СВО сообщил, что отсутствовал дома 9 месяцев, из которых 2,5 находился на учениях вместе с другими военнослужащими.

В рамках акции «Письмо солдату» дети из дошкольных учреждений в Химках готовят для участников СВО рисунки и послания. Маленькие химчане желают военнослужащим вернуться с победой.

В Химках продолжается набор добровольцев для заключения контракта с Минобороны РФ. На службу приглашают граждан старше 19 лет, не имеющих противопоказаний по здоровью. 

Для военных по контракту предусмотрена единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, во время обучения в полевых лагерях выплачивается довольствие до 80 тысяч рублей. При выполнении задач в зоне СВО ежемесячная зарплата выплачивается в размере 200 тысяч рублей. Участникам спецоперации выдается удостоверение участника боевых действий, включающее в себя полный пакет льгот, а также ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии. Подробная информация размещена на сайте: https://контрактмо.рф/. Также можно обратиться в военкомат городского округа Химки по адресу: проспект Мира,11 или позвонить по номеру 8 (495) 575-87-96

В едином центре отбора на службу по контракту кандидаты из Подмосковья и других регионов России могут подать документы, пройти обследование здоровья и пройти военную подготовку. Потенциальным военнослужащим по контракту предоставляют трехразовое питание и проживание.

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#Химки
#СВО
#Армия России
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Балицкий: военкор Журавлев погиб при обстреле ВСУ гражданской машины
22 июля 2023, 14:42

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем телеграм-канале, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле со стороны украиснких войск гражданской машины, которая следовала из Васильевки в село Владимировка.
Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибшего военкора.

«Молодой талантливый парень с первого дня говорил правду, освещал истинную жизнь Запорожской области, не оставался в стороне, если нужна была помощь мирным жителям», — написал врио губернатора.

Напомним, ранее военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов. По предварительной информации, ранения также получил журналист «Известий».

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#Балицкий
#военкор
#ВСУ
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Воробьёв поздравил всех причастных с днем рождения ОЭЗ
22 июля 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

22 июля исполняется 18 лет новому формату промышленности и производства — особым экономическим зонам (ОЭЗ). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале.
Сегодня Подмосковье — лидер по числу ОЭЗ в России. В Московской области находится пять ОЭЗ: три промышленно-производственного типа «Кашира», «Максимиха» в Домодедове и «Ступино Квадрат» и два технико-внедренческого типа «Исток» во Фрязине и «Дубна».

Андрей Воробьёв поздравил резидентов, инвесторов и работников с этим особенным днем.

«Мы вместе много добились», — пишет Воробьёв.

Сообщается, что за все время работы ОЭЗ в регионе резиденты создали 9 тыс. рабочих мест, инвестиции составили 131,5 млрд, а налоговые отчисления — 33 млрд рублей.

Воробьёв отметил, что ОЭЗ — это драйверы промышленного и технологического развития, где создаются комфортные условия для производителей. Он также подчеркнул, что в этом помогает: готовая инфраструктура, управляющие компании, решающие хозяйственные вопросы резидентов и особый налоговый режим.

Губернатор дополнил, что каждый 5 резидент ОЭЗ в России — это резидент областных ОЭЗ. В прошлом году присоединились16 новых инвесторов, 4 из них уже запустили производство.

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#Воробьёв
#ОЭЗ
#Подмосковье
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Минобрнауки в 2025 году планирует начать обучение 40 тысяч студентов в сфере беспилотных систем
22 июля 2023, 11:27

Фото: iStock/aapsky

В планах Минобрнауки РФ в 2025 году начать обучение около 40 тысяч студентов в сфере беспилотных авиационных систем (БАС), в 2030 году - около 180 тысяч человек.
РИА Новости пишет, что образовательные модули в рамках проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться каждый год.
 
В данный момент в России сформировано единое учебно-образовательное пространство подготовки специалистов в сфере БАС. Вузы вправе разрабатывать образовательные программы, которые соответствуют запросам рынка труда, конкретных работодателей.
 
Также зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщал, что школьники с 1 сентября будут изучать основы применения БПЛА на уроках начальной военной подготовки.

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#вузы
#студенты
#беспилотники
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На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда
22 июля 2023, 11:09

Фото: iStock/Atstock Productions

Еще четверым судьям Верховного суда Украины могут предъявить обвинения в коррупции. Об этом глава специализированной антикоррупционной прокуратуры страны Александр Клименко сообщил изданию «Зеркало недели».
Речь идет о взяточничестве в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Как утверждает Клименко, антикоррупционная прокуратура подробно исследует все контакты и связи Князева.

Отмечается, что факт существования теневого бэк-офиса при Верховном суде был зарегистрирован в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку в размере 2,7 миллиона долларов. Князев был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Кроме того, у еще 18 судей Верховного суда Украины проходили обыски. Взятку Князев мог получить от миллиардера Константина Жеваго, который объявлен в международный розыск.

 
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#коррупция
#Украина
#суд
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Названа предварительная причина смерти 40-летнего главы «ИКС-Холдинга» Черепенникова
22 июля 2023, 11:04

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Возможной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова стала остановка сердца.
Предварительной причиной смерти главы «ИКС-Холдинга» Антона Черепенникова называют остановку сердца. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале компании.

Ранее сообщалось о смерти 40-летнего  глава «ИКС Холдинга» Антона Черепенникова в Telegram-канале компании.

«С большой печалью сообщаем, что 22 июля, в субботу, в возрасте 40 лет ушёл из жизни глава «ИКС Холдинга», известный российский технологический предприниматель Антон Андреевич Черепенников», —сказано в пресс-релизе «ИКС Холдинга».
Компания «ИКС Холдинг» была основана в 2018 году и специализировалась на инвестициях, управлении и консолидации на рынке телеком-медиа и технологий.

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#Антон Черепенников
#ИКС Холдинг
#остановка сердца
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На Сахалине пропавший без вести рыбак нашёлся спустя две недели поисков
22 июля 2023, 10:58

Фото:istockphoto/AnnaZhuk

75-летний мужчина один отправился рыбачить на реку Тымь из села Кировское и заблудился в лесу.
ГУ МЧС по региону в Telegram-канале сообщает, что 75-летний пенсионер 7 июля не вернулся домой. Родственники обратились за помощью к спасателям.

2 недели мужчину искали полицейские и сотрудники МЧС, обследовали 20 км береговой полосы и 11 км водной акватории реки, но мужчину так и не нашли.
 
Правоохранители возбудили уголовное дело. Спустя две недели поисков рыбак сам вышел из леса к группе волонтеров и правоохранителей.
 
Мужчину госпитализировали, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#рыбак
#спасатели
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