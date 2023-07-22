В Химках открыли вторую в Подмосковье криогенную АЗС

Фото: Александр Палатин.
В городском округе Химки открыли новую криогенную автозаправочную станцию сжиженного природного газа в рамках реализации программы «Развитие топливозаправочного комплекса».
Вторая в Подмосковье автозаправочная станция данного типа открылась в деревне Пикино.
Криогенная АЗС работает на сжатом газе и водороде. Природный газ проходит по линии через газораспределительный шкаф, компрессорную станцию и вымораживатель, где очищается от углекислого газа, воды и поступает в конденсатор машины. Она более экологичная и экономичная в отличие от обычных АЗС.
Открытие заправочной станции позволило создать 6 новых рабочих мест. АЗС оснащена автозаправочными колонками, которые в сутки могут заправить до 70 автомобилей. Процесс заправки не занимает много времени – за 10-12 минут можно наполнить бак СПГ-тягача объемом около 500 л.
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«Применение СПГ является эффективным, доступным, экономически выгодным и экологически позитивным решением энергетического вопроса с наименьшими выбросами углекислого газа. Реализация подобных проектов оказывает благотворное влияние на международное сотрудничество в сфере энергоресурсов. Неоспоримым подтверждением этого факта является выход СПГ на новые региональные рынки», – отметил Председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.
Открытие заправочной станции позволило создать 6 новых рабочих мест. АЗС оснащена автозаправочными колонками, которые в сутки могут заправить до 70 автомобилей. Процесс заправки не занимает много времени – за 10-12 минут можно наполнить бак СПГ-тягача объемом около 500 л.
«В Химках особое внимание уделяется вопросам экологии. Новые современные способы использования экологически чистого топлива позволяют значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Мы с коллегами по депутатскому корпусу на регулярной основе обсуждаем и выдвигаем инициативы по введению таких мер в нашем городском округе», – сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье появятся комплексы по производству и отгрузке сжиженного природного газа. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ.
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Мария Фирсова