В Химках открылся первый пункт раздельного сбора отходов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В Химках открыли первый в Подмосковье пункт раздельного сбора отходов «Мегабак авто»
На территории автозаправочной станции «Газпромнефть» в Химках открыли первый в Московской области пункт сбора вторичного сырья, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
В пункте сбора отходов будет осуществляться сбор трех фракций вторсырья: текстиль, пластик и электрическая техника.
На данный момент на территории заправочных станций располагаются около десяти аналогичных пунктов сбора отдоходов, до конца текущего года планируется открытие еще 40 эко-шкафов.
В Химках также установлено свыше 90 контейнеров по сбору одежды.
Ранее сообщалось, что раскрыта главная опасность просроченных фильтров для воды. Эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд предостерёг от использования фильтров с истёкшим сроком годности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В пункте сбора отходов будет осуществляться сбор трех фракций вторсырья: текстиль, пластик и электрическая техника.
«В Подмосковье с 2019 года более 10 миллионов тонн отходов уже не попало на полигоны, они были переработаны. Сегодня сделали очередной шаг в Московской области – развиваем сеть приема вторсырья на автозаправочных станциях «Мегабак авто», за что большое спасибо сети АЗС «Газмпромнефть», которая одной из первых откликнулась на наш экологический призыв», – поделился вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
На данный момент на территории заправочных станций располагаются около десяти аналогичных пунктов сбора отдоходов, до конца текущего года планируется открытие еще 40 эко-шкафов.
В Химках также установлено свыше 90 контейнеров по сбору одежды.
Ранее сообщалось, что раскрыта главная опасность просроченных фильтров для воды. Эколог, доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд предостерёг от использования фильтров с истёкшим сроком годности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко