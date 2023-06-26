В Химках по просьбе жителей стартовала программа «Цветы в каждый двор»

Фото: администрация г. о. Химки
На первым этапе в программу вошли 10 дворов
В городском округе Химки второй сезон подряд стартовала акция «Цветы в каждый двор». Она проводится по инициативе жителей. Задача акции – озеленить участки у жилых домов, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
На первым этапе в программу вошли 10 дворов в Старых и Новых Химках, а также в Сходне. Работы по озеленению пройдут на улицах Мельникова, Парковая, Панфилова, Розы Люксембург, Коммунистическая, Мичурина, в квартале Ивакино, на Юбилейном проспекте и Юбилейном проезде.
В прошлом году в городском округе Химки благоустроили более 40 дворовых территорий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Химках в рамках масштабной модернизации заменят 26 км труб теплоснабжения.
«Комфортная городская среда начинается с чистых, благоустроенных дворов. Второй год мы проводим дополнительное озеленение по тем адресам, где просят жители. Растения также выбирают сами химчане. Это туи, спиреи, лапчатки, кизильник и другие многолетники», – рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
В прошлом году в городском округе Химки благоустроили более 40 дворовых территорий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Химках в рамках масштабной модернизации заменят 26 км труб теплоснабжения.
Лора Луганская