В Химках почтили память погибших детей Донбасса

Фото: администрация г. о. Химки
«В Химках есть Аллея ангелов, которую посадили студенты колледжа. Мы решили, что проведём эту акцию здесь. Сегодня договорились о том, что устроим конкурс на проект памятника, который будет установлен здесь. Облик памятника придумают юные химчане», – поделилась Мишонова.В ходе акции волонтёры вышли с портретами погибших детей, выпустили в небо сотни белых шаров и почтили память жертв войны в Донбассе.
«Девять лет мирное население Донбасса находится под обстрелами. В сентябре прошлого года жители ДНР и ЛНР проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией. Сегодня Вооружённые силы Украины продолжают обстреливать Донбасс. В ходе спецоперации российские военные борются за то, чтобы вернуть людям мирное небо», – сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.27 июля объявлено в России Днём памяти детей-жертв военных действий в Донбассе. «Аллея ангелов» появилась в Химках в прошлом году. Студенты, преподаватели и сотрудники газеты «Комсомольская правда» высадили более 150 деревьев в память о погибших детях Донбасса.
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