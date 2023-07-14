В Химках появились современные электробусы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В городском округе Химки вышли на маршруты 18 электробусов отечественного производства.
Новые современные электробусы будут курсировать по трем маршрутам, связывающим Химки со столицей: №337, №959 и н12, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Переход на экологичный городской транспорт — один из приоритетов устойчивого развития и одна из главных целей Москвы и Подмосковья.
Электробусы не используют механические тормоза и не выбрасывают в воздух токсичные вещества. Замена одного дизельного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год: для поглощения такого количества вредных веществ потребовалось бы высадить полсотни гектаров соснового леса.
Читайте также:
В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.
Химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты.
Около 15 тысяч пассажиров добрались из Химок в Москву речным транспортом.
Переход на экологичный городской транспорт — один из приоритетов устойчивого развития и одна из главных целей Москвы и Подмосковья.
«За это время мы перевели с дизельных автобусов на электробусы российского производства уже восемь маршрутов. Например, 337-й и 959-й связывают Митино с районами Куркино, Северное и Южное Тушино, а также с подмосковными Химками, а ночной маршрут н12 позволяет добраться в центр Москвы после закрытия метро», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.На маршрутах, связывающих Химки с Москвой, совершается в среднем порядка 120 тысяч поездок.
Читайте также:
В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.
Химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты.
Около 15 тысяч пассажиров добрались из Химок в Москву речным транспортом.
Алиса Сергиенко