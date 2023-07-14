Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Химках появились современные электробусы

В Химках появились современные электробусы

14 июля 2023, 12:11

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В городском округе Химки вышли на маршруты 18 электробусов отечественного производства.
Новые современные электробусы будут курсировать по трем маршрутам, связывающим Химки со столицей: №337, №959 и н12, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.

Переход на экологичный городской транспорт — один из приоритетов устойчивого развития и одна из главных целей Москвы и Подмосковья.


Электробусы не используют механические тормоза и не выбрасывают в воздух токсичные вещества. Замена одного дизельного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год: для поглощения такого количества вредных веществ потребовалось бы высадить полсотни гектаров соснового леса.
«За это время мы перевели с дизельных автобусов на электробусы российского производства уже восемь маршрутов. Например, 337-й и 959-й связывают Митино с районами Куркино, Северное и Южное Тушино, а также с подмосковными Химками, а ночной маршрут н12 позволяет добраться в центр Москвы после закрытия метро», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На маршрутах, связывающих Химки с Москвой, совершается в среднем порядка 120 тысяч поездок.

Читайте также:

В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.

Химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты.

Около 15 тысяч пассажиров добрались из Химок в Москву речным транспортом.
#Химки
#Дмитрий Волошин
#электробус
#автобус
Читайте нас в
Артист Садальский рассказал о состоянии актрисы Татьяны Васильевой
14 июля 2023, 12:14

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой улучшилось, на данный момент она находится дома. Об этом пишет РИА Новости.
Садальский отметил, что с Васильевой все в порядке, она поехала на физкультуру.

Напомним, 14 июля, в Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву с гипертонией в состоянии средней тяжести. 76-летняя Татьяна Васильева почувствовала себя плохо, когда находилась дома. У артистки кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе, а таблетки не помогали.

Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. Медики провели осмотр, сделали КТ головного мозга, но никаких осложнений не нашли.

Читайте также:

В Москве госпитализировали актрису Татьяну Васильеву с гипертонией в состоянии средней тяжести

В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову

В Москве медики экстренно госпитализировали Анатолия Вассермана

#Татьяна Васильева
#Станислав Садальский
#госпитализация
Читайте нас в
Начальник УФСИН России Ветров провел встречу с председателем ОНК Леоновым
14 июля 2023, 11:47

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

В УФСИН России по Московской области состоялась рабочая встреча начальника территориального органа генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова с председателем Общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, членом Совета при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Сергеем Леоновым.
В рамках встречи, начальник УФСИН России по подмосковному региону Александр Ветров обсудил с председателем ОНК МО Сергеем Леоновым вопросы соблюдения прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы с начала текущего года, сообщает «Радио 1» пресс-служба УФСИН России по Московской области. 

Также, обсуждались вопросы обеспечения осужденных медицинской помощью, социальным обеспечением, охраной здоровья, коммунально-бытовое обеспечение и другие. 

Начальник УФСИН Ветров провел аналитику поступивших обращений от осужденных, подозреваемых и членов их семей. 

Особое внимание в ходе разговора уделили вопросам соблюдения прав человека в местах ИЦ/УФИЦ. 
«Члены ОНК Московской области продолжали выезжать с плановыми проверками СИЗО, ИУ и учреждений, исполняющих наказание в виде принудительных работ. С начала года члены ОНК осуществили более 30 выездов в подразделения УФСИН России по Московской области. Важно подчеркнуть, что представители Комиссии помимо прочего проводили работу по оказанию содействия в социальной адаптации и ресоциализации осужденных. Как пример, на базе Можайской женской колонии успешно реализуется проект ОНК по сохранению и укреплению семейных связей осужденных женщин. Работу в этом направлении при поддержке УФСИН мы обязательно будем продолжать», — сказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.
Читайте также:

В Крыму замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки.

Сотрудники УФСИН обсудили с общественниками социально значимые программы.

В женской колонии Подмосковья запустили социальный проект для мам и детей.
#УФСИН
#ОНК
#Сергей Леонов
#Александр Ветров
#колония
#тюрьма
#преступник
#заключенный
Читайте нас в
ФНС России проводит эксперимент на территории Подмосковья
14 июля 2023, 11:18

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Андрей Воробьёв провел встречу с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой.
В рамках встречи губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и руководитель УФНС России по Московской области Екатерина Макарова обсудили ход эксперимента, проводящегося на территории региона федеральной налоговой службой России, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Главной целью эксперимента является внедрение специального налогового режима «Автоматизированная УСН»

В эксперименте участвуют четыре региона: Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан.

Особенностью эксперимента выступает освобождение налогоплательщиков от представления отчетности, самостоятельный расчет налогов на основании документов из банков.  

Участниками эксперимента стали 3 тысячи налогоплательщиков Московской области.

Также, стало известно, что в Подмосковье приняли изменения в Налоговый кодекс, которые подразумевают право досрочного погашения налогов.

Читайте также:
За 1-е полугодие 2023-го доходы подмосковного бюджета выросли на 14%.

Ведущий аналитик Наталья Мильчакова назвала неприятные последствия повышения налогов для физлиц.

В Государственной Думе объяснили необходимость обнуления налога для людей с доходом менее 30 тыс.
#Андрей Воробьев
#губернатор
#Подмосковье
#Екатерина Макарова
#налоги
#доход
Читайте нас в
Федеральное агентство по делам молодежи проведет грантовый конкурс
14 июля 2023, 11:00

Фото: iStock/Ta Nu

С 3 июля по 3 августа 2023 года пройдет прием заявок на конкурс Росмолодежь. Гранты: «Микрогранты».
В рамках конкурса, участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 100 000 рублей. 
 
Целью конкурса является выявление и поддержка малых социальных проектных инициатив, а также получение опыта участия в грантовых конкурсах.
 
Принять участие в программе смогут граждане РФ от 14 до 35 лет. В том числе, поучаствовать в конкурсе смогут проживающие на территориях ДНР и ЛНР. Заявки на участие необходимо будет направить по 18 направлениям поддержки на сайте grants.myrosmol.ru

Читайте также: 

В Подмосковье пройдет конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям

Подмосковных школьников приглашают принять участие в образовательной программе «Код будущего»

Генпрокуратура РФ организовала проведение конкурса «Вместе против коррупции»
#конкурс
#ЛНР
#ДНР
#молодежь
#грант
Читайте нас в
Минстрой и ЖКХ анонсировали медиапроект «Строим будущее России»
14 июля 2023, 10:58

Фото:istockphoto/vittaya25

Для популяризации профессии строителя и смежных профессий, обсуждения актуальных тем и успехов отрасли начнёт действовать Всероссийский медиапроект «Строим будущее России», приуроченный ко Дню строителя.
Проект предполагает круглосуточное вещание в прямом эфире программ и передач с 7 по 11 августа на сайте строителироссии.рф, а также на ресурсах партнёров.
 
В эфире медиапроекта обсудят актуальные темы отрасли, успехи и важные вопросы, стоящие перед строительной сферой.

Ранее сообщалось, что Минстрой России предложил компенсировать молодым людям половину оплаты за аренду жилья
В России планируется реализация программы, которая предполагает субсидирование расходов на аренду жилья для молодых людей до 35 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве строительства.. 

Читайте также:

Минстрой компенсирует людям до 35 лет половину аренды жилья

«Известия»: Минстрой разрешит устанавливать зарядки электромобилей без согласия жильцов

Минстрой России возьмется за обустройство собачьих площадок
#Минстрой
#строительство
#строители
Читайте нас в
Госдума поддержала поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе
14 июля 2023, 10:48

Фото: iStock/OxAvdeenko

Госдума одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания.
Предельный возраст некоторых военнообязанных лиц будет увеличен в соответствии с поправкой в законодательстве. Изменения коснутся пребывающих в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Отмечается, что дополнительная поправка внесена в проект закона, который предполагает возможность заключить контракт на военную службу для участия в операциях за пределами страны для тех, кто находится в запасе или пребывает на срочной службе. 

Ранее о том, когда примут поправки о призывном возрасте, высказывался председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он анонсировал решение вопроса по соответствующему проекту «до окончания сессии».

Читайте также: 

Государственная Дума запретила смену пола в России

В Госдуме предложили увольнять приставов за ошибочное списание денег с карт

В Госдуме объяснили необходимость обнуления налога для людей с доходом менее 30 тыс
#Госдума
#поправки
#запас
#возраст
#воинское звание
Читайте нас в
В Польше задержали планировавшего теракт 18-летнего исламиста
14 июля 2023, 10:39

Фото: iStock/zabelin

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего юношу, который планировал совершить теракт.
Задержанный оказался гражданином республики, который принял ислам в 2022 году. Об этом сообщает PAP.

Юноша поддерживал связь с организацией «Исламское государство»* и намеревался взорвать госучреждение. В польских спецслужбах сообщили о том, что он действовал по заданию группировки. В ходе проведения разыскных мероприятий, в доме подозреваемого были найдены и изъяты средства для изготовления пояса смертника. 

Исламист задержан, возбуждено уголовное дело. 

Читайте также: 

В Варшаве прошла акция против поддержки Украины

Экстренные службы предотвратили теракт на газопроводе в Самарской области

В Иркутской области передано в суд дело 26-летнего россиянина за теракт в военкомате

*ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка

#Польша
#теракт
#задержание
#исламист
Читайте нас в
Минздрав России отменит подзаконные акты, которые регулируют процессы смены пола
14 июля 2023, 10:38

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщил, что Минздрав России отменит подзаконные акты, которые регулируют процессы смены пола.
Это связано с тем, что депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он сообщил, что авторами инициативы стали почти 400 депутатов. По его словам, закон поможет защитить детей и российских граждан. Говоря о статистике он отметил, что в США за последние 10 лет трансгендеров стало больше в 50 раз. Володин назвал такую тенденцию чудовищной и недопустимой для российского общества.

Читайте также:

Государственная Дума запретила смену пола в России

SHOT: В Госдуму и Минфин поступили сообщения о минировании от «противников уничтожения ЛГБТ»

Комитет Думы одобрил поправку об аннулировании брака из-за смены пола у одного из супругов
 
#Минздрав
#смена пола
#Госдума
Читайте нас в
Государственная Дума запретила смену пола в России
14 июля 2023, 10:26

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Госдума приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола.
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он сообщил, что авторами инициативы стали почти 400 депутатов. По его словам, закон поможет защитить детей и российских граждан. Говоря о статистике он отметил, что в США за последние 10 лет трансгендеров стало больше в 50 раз. ​Володин назвал такую тенденцию чудовищной и недопустимой для российского общества. 

Председатель ​Госдумы подчеркнул, что смена пола-это путь, который приведет к вырождению нации. 

Читайте также: 

ГД: Принят закон о внедрении цифрового рубля

ГД: Принят закон о возвращении банками похищенных средств клиентов

В ГД внесли законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции»

#Госдума
#закон
#смена пола
#Россия
#окончательное чтение
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников