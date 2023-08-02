В Химках приступили к строительству детского сада на Юбилейном проспекте

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Новое дошкольное учреждение построят на месте старого детского сада №5 «Радуга».
«Детский сад «Радуга» на Юбилейном проспекте был рассчитан на 155 малышей. Мы приняли решение полностью его реконструировать. Фактически построим новое здание с большей площадью. Так мы увеличим количество мест вдвое, что позволит нам сократить общегородскую очередь в дошкольные учреждения в Химках», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.В здании нового детского сада обустроят младшие, средние и старшие группы для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Появятся игровые комнаты, спальни, раздевалки, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и другое. Прилегающую территорию также благоустроят.
«Площадь здания 1961 года постройки, на момент принятия решения о реконструкции, составляла 2600 м². Самое главное, что нам даст реконструкция – увеличение проектной ёмкости детского сада. Современное здание с полным техническим оборудованием будет соответствовать всем нормативам», — рассказала первый заместитель главы администрации Химок Кристина Мадатова.Введение в эксплуатацию нового дошкольного учреждения планируется на начало осени 2024 года.
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