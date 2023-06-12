В Химках прошел патриотический велопробег в честь Дня России

Александр Палатин
Мероприятие прошло в рамках акции «Я люблю тебя, Россия» и проекта «Детский спорт», инициированного партией «Единая Россия».
«Отмечать праздники велопробегами - прекрасная традиция. Занятия спортом на свежем воздухе в кругу друзей и близких всегда поднимают настроение. А сегодня, в День России, велопробег символизирует наше общее стремление к объединению и поддержанию здорового образа жизни. Очень здорово, что в мероприятии участвовали и дети. Химчане приобщаются к патриотическому движению с малых лет», - прокомментировал муниципальный депутат Александр Васильев.Напомним, что в Химках сегодня проходят масштабные праздничные мероприятия ко Дню России. Одна из центральных локаций — сквер имени Марии Рубцовой. Для гостей приготовили тематические площадки с мастер-классами и интерактивными сценками, а также национальные блюда народов, проживающих на территории России. Все посетители смогут ознакомиться с кулинарными традициями людей из разных уголков страны. Всего на территории городского округа пройдет более 40 мероприятий.
Ранее Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с Днём России. Губернатор вручил федеральные и региональные награды выдающимся жителям Подмосковья на мероприятии, приуроченном ко Дню России. Праздник традиционно отмечается 12 июня.