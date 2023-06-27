В Химках провели выпускной Академии гражданской защиты МЧС России

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В Академии гражданской защиты МЧС России в Химках провели торжественный выпускной
Состоялся выпускной для курсантов, студентов и кадетов Академии гражданской защиты МЧС России в Химках, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
В этом году Академия выпустила 633 специалиста, из которых 133 отличника, а 21 выпускника наградили золотой медалью «За особые успехи в учении».
В ходе торжественной церемонии, выпускники принесли клятву Родине и МЧС России.
Веры в себя, достижения целей и успехов пожелал выпускника начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченков.
Ранее сообщалось, что выпускники академии гражданской защиты МЧС России из Химок встретились с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В этом году Академия выпустила 633 специалиста, из которых 133 отличника, а 21 выпускника наградили золотой медалью «За особые успехи в учении».
«Уверен, вы с честью будете выполнять служебный долг, проявляя трудолюбие, самоотверженность и преданность избранной профессии. Вы сделали достойный выбор, связав свою жизнь с благородным делом спасения», – сказал генерал-полковник, заместитель Министра чрезвычайного ведомства Анатолий Супруновский.
В ходе торжественной церемонии, выпускники принесли клятву Родине и МЧС России.
Веры в себя, достижения целей и успехов пожелал выпускника начальник Академии генерал-лейтенант Виктор Панченков.
Ранее сообщалось, что выпускники академии гражданской защиты МЧС России из Химок встретились с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко