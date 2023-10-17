В Химках проверили готовность к отопительному периоду

Фото: Минэнерго МО
В Химках проверили готовность системы теплоснабжения к прохождению осенне-зимнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Эта тема стала главной на заседании штаба по вопросам отопительного периода 2023-2024 годов, которое прошло в городском округе под председательством вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина. Участники выслушали жалобы жителей на недостаточное отопление и наметили план действий по устранению проблем.
После заседания участники разделились на группы и проверили температуру в многоквартирных домах, жители которых высказывали опасения.
В Химках продолжает работу горячая линия для приёма заявок по вопросам отопления: 7 (495) 793-01-01.
Читайте также:
Эксперт гипермаркета Соколов рассказал, как экономить на отоплении
Воробьёв рассказал о масштабной модернизации системы отопления в Химках
Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления
«В этом году по распоряжению губернатора мы начали обширную программу модернизации ветхих теплосетей. Она рассчитана на три года, реализует её подведомственная структура Газпрома – ТСК «Мосэнерго». За лето треть мероприятий была выполнена опережающими темпами. Там, где работы завершены, проблем с теплом и горячим водоснабжением нет. Но когда начинается запуск отопления, могут случаться технологические сбои. Система большая, требуется время для её наладки. Ни одно обращение жителя не остаётся без внимания», – пообещал Хромушин.
«Мы прибыли в Химки проконтролировать ситуацию с отоплением и пообщаться с жителями, выслушать их пожелания, сориентировать по срокам пуска тепла. Побывали на ул. Микояна в д. 5, Чапаева в д. 10, Юбилейном проезде в д. 6 и 10. В одних квартирах подача отопления восстановлена, в других параметры пока понижены. Это будет исправлено в кратчайшие сроки», – сказал министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.Для оперативной наладки отопительной системы в городском округе работают 15 бригад. За сутки энергетики восстановили отопление в 24 многоквартирных домах. Все запланированные мероприятия должны быть завершены в ближайшие 3-5 дней.
«Наш оперативный штаб продолжает работу. На местах восстановительных работ дежурят сотрудники администрации, которые в режиме онлайн передают нам информацию о текущей ситуации. Сейчас в округе над наладкой теплоснабжения круглосуточно трудятся 15 бригад», – рассказал глава Химок Дмитрий Волошин.«Посетили адреса, по которым были обращения жителей, на улицах Чернышевского, Зои Космодемьянской, Панфилова, Бабакина и на проспекте Мельникова. Аварии по этим адресам ресурсная организация устранит в течение суток. Параллельно управляющие организации удаляют воздух из стояков. Количество аварийных бригад по сравнению с прошлым годом выросло», – информировала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова.
В Химках продолжает работу горячая линия для приёма заявок по вопросам отопления: 7 (495) 793-01-01.
Читайте также:
Эксперт гипермаркета Соколов рассказал, как экономить на отоплении
Воробьёв рассказал о масштабной модернизации системы отопления в Химках
Глава Химок Волошин проверил ход работ по восстановлению параметров отопления
Лора Луганская