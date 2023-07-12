В Химках создали космический аппарат для исследования Луны

Акция «Ревизорро» проводилась для эффективного контроля за чистотой на автовокзалах, автостанциях и в салонах автобусов.

Мострансавто завершило первый этап акции «Ревизорро», в рамках которой специалисты совершали выездные рейды по маршрутам и объектам транспортной инфраструктуры региона, на которые чаще всего жаловались жители, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В качестве ревизоров выступили привлеченные «эксперты чистоты» — женщины, которые проверяли и фиксировали чистоту на автостанциях, автовокзалах, в салонах транспорта, на остановочных пунктах, наличие необходимой информации внутри автобусов, внешний вид транспортных средств, брендирование и другое.

В рамках акции проверки эксперты проверили более 400 автобусов, 11 автовокзалов и автостанций.

Читайте также: