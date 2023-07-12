В Химках создали космический аппарат для исследования Луны

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Космический аппарат уже направили на космодром «Восточный». Этот аппарат имеет существенные отличия от предыдущих. Предшественники совершали посадку на Луне в экваториальных зонах, а новому аппарату предстоит провести посадку в области со сложным рельефом местности.
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