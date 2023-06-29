В Химках спасли птенца, выпавшего из гнезда

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Спасатели из Химок пришли на выручку птенцу, выпавшему из гнезда
Спасатели МБУ «ХимСпас» оперативно пришли на помощь птенцу, который выпал из гнезда, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Птенец застрял в ветках при падении и остался висеть вниз головой. Птицу заметил житель Химок Лёня и позвонил в службу спасения.
Операция по спасению птенца прошла успешно. Его ждет прием и ветеринара.
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Птенец застрял в ветках при падении и остался висеть вниз головой. Птицу заметил житель Химок Лёня и позвонил в службу спасения.
«В настоящее время у нас дома уже живет дрозд. Если в дальнейшем мама-птица не примет птенца, то мы можем оставить его у себя. Будем заботиться», – рассказал юный житель Химок Лёня. пЧитайте также:
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Алиса Сергиенко