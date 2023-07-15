В Химках стартовал мотопробег авиакомпании Аэрофлот

Фото: пресс-служба администрации Химок
В Химках стартовал масштабный мотопробег авиакомпании Аэрофлот. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации города.
В аэропорту Шереметьево начался масштабный мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород. Участие в мероприятии принимают сотрудники авиакомпаний Аэрофлот, «Россия», «Победа» и провайдера технического обслуживания «Аэрофлот Техникс», а также работники аэропорта.
Заезд начался 14 июля у офисного комплекса «Мелькисарово». Сегодня участники прибудут в международный аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов», чтобы встретить ретрорейс Аэрофлота.
После этого на Ярмарочной площади Нижнего Новгорода пройдёт торжественное мероприятие, а участников мотопробега наградят.
Возвращенние в Москву запланировано на 16 июля. Общая протяжённость маршрута, которую преодолеют мотоциклисты, составит 450 километров.
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Заезд начался 14 июля у офисного комплекса «Мелькисарово». Сегодня участники прибудут в международный аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов», чтобы встретить ретрорейс Аэрофлота.
Возвращенние в Москву запланировано на 16 июля. Общая протяжённость маршрута, которую преодолеют мотоциклисты, составит 450 километров.
«Дух путешествий и свободы передвижения — это то, что объединяет авиацию и мотоспорт. Коллектив нашей компании — это команда не просто профессионалов, но и талантливых и увлечённых людей. Было отрадно найти такое количество единомышленников-мотоциклистов в составе Группы. Уверен, что это маленькое путешествие станет ярким событием не только для каждого участника пробега, но и для всех, кто встретит нашу дружную мотоколонну на своём пути», — поделился заместитель генерального директора Аэрофлота по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев.
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Анастасия Чинкова