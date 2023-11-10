В Химках устраняют повреждение снабжающего теплом более 20 зданий трубопровода

Фото: администрация г. о. Химки
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с вице-губернатором Подмосковья Евгением Хромушиным провёл заседание штаба по вопросам отопления. На встречу пригласили жителей домов на улицах Микояна, Зелёной, Маяковского, Пролетарской и Юбилейном проспекте. Сначала отопительного сезона там наблюдались перебои в подаче тепла.
«В нашем округе более 1,4 тыс многоквартирных домов подключены к центральному отоплению. В 200 из них были прорывы, неполадки в тепловых пунктах или изношенное инженерное оборудование», – написал Волошин в своём телеграм-канале.Он отметил, что сегодня у дома №5 по улице 9 Мая устраняют повреждение магистрального трубопровода, который обеспечивает теплом и горячей водой 22 многоэтажки и социальные объекты.
«Чтобы не ограничивать подачу теплоснабжения, установили байпас. То есть пока ведутся работы, дома отапливаются по резервной схеме», – пояснил глава муниципалитета.Он напомнил, что для жителей в округе запущена единая горячая линия по вопросам теплоснабжения: +7 (495) 793-01-01. Операторы передают каждое обращение управляющим компаниям и Мосэнерго.
Как отметил Волошин, это уже 73-й штаб. Их проводят ежедневно утром и вечером, обсуждают обращения жителей и контролируют работу аварийных бригад. Также каждый день представители администрации мониторят ход восстановительных работ ТСК «Мосэнерго».
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Лора Луганская