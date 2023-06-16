В Химках в ближайшие годы откроют ещё шесть школ и 15 детсадов

Фото: администрация г.о. Химки
Он рассказал, что в ближайшие годы в муниципалитете построят ещё шесть школ, 15 детсадов, проведут капитальный ремонт пяти школ. «Сегодня в нашем городе учатся почти 35 тыс школьников, 18 тыс малышей посещают детские сады. Чтобы сократить очереди, мы открываем новые и обновляем уже существующие школы и садики», – подчеркнул Волошин.
Большое внимание уделяется и поддержке педагогов. В системе образования Химок работают более 1,6 тыс учителей и почти 1 тыс воспитателей. Благодаря программе «Социальная ипотека» 26 из них получили сертификаты на покупку жилья.
Кроме того, в прошлом году в округе проиндексировали на 5% зарплату педагогов и директоров школ, показывающих хорошие результаты. Волошин добавил, что химкинские школы постоянно получают высокую оценку в региональных рейтингах. Так, гимназия №4 и Химкинский лицей стали флагманскими школами Подмосковья. Вместе со школой №14 и гимназией №9 они входят в топ-100 лучших в Московской области.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Волошин выступил с ежегодным обращением к жителям.