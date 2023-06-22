В Химках в День памяти и скорби зажгли более 2 тыс свечей

Фото: администрация г.о. Химки
«Традиционно мы присоединяемся к ежегодной акции «Свеча памяти». Активисты «Единой России», молодогвардейцы, волонтёры и неравнодушные жители зажгли свечи в знак памяти о каждом советском солдате, который ценой своей жизни сохранил нашу независимость и свободу», – сказал глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии Дмитрий Волошин.
Акция «Свеча памяти» прошла и у обелиска «Отстоявшим Отчизну» в Старых Химках. Более 100 жителей и волонтёров Регионального ресурсного центра. Они составили из свечей фигуру солдата-освободителя и надпись «Вечная память!». Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и возложили цветы к монументам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в День памяти и скорби в Подмосковье зажгли Свечи памяти и создали Огненные картины.