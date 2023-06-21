В Химках в рамках масштабной модернизации заменят 26 км труб теплоснабжения

Фото: администрация г.о. Химки
Об этом заявил глава муниципалитета Дмитрий Волошин
В Химках разработали трёхлетнюю программу модернизации системы теплоснабжения. В городе заменят 26 км труб, заявил глава городского округа Дмитрий Волошин в ежегодном обращении к жителям.
В текущем году заменят 15 участков. Семь из них уже готовы – на улице Ленинградской, Школьной, Совхозной, два участка на Молодёжной и ещё два – на Новозаводской. Оставшиеся заменят до старта нового отопительного сезона. Уже в этом году улучшения почувствуют более 20 тысяч химчан.
Также в округе начали программу ремонта систем водоснабжения. В 2023 году модернизируют четыре водозаборных сооружения, заменят 10 участков водопровода в Сходне, Новых Химках и Левобережном.
Ранее «Радио 1» сообщало, что химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты.
«Важнейшая для нас тема – ЖКХ. Как отметил губернатор в своём обращении, ключевые направления работы в этой сфере – тепло, вода, работа управляющих компаний и газовая безопасность. В этом году разработана трёхлетняя программа модернизации системы теплоснабжения в Химках. Заменим в городе 26 км трубопровода по 42 адресам», – поделился планами Волошин.
Также в округе начали программу ремонта систем водоснабжения. В 2023 году модернизируют четыре водозаборных сооружения, заменят 10 участков водопровода в Сходне, Новых Химках и Левобережном.
Ранее «Радио 1» сообщало, что химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты.
Лора Луганская