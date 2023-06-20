В Химках восстановили права почти 4500 дольщиков

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В своем ежегодном обращении, глава Химок рассказал о программах обеспечения жильем, действующих в округе
В своем ежегодном обращении к жителям глава городского округа Химки Дмитрий Волошин отметил, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева за последние годы в округе восстановили права 4460 дольщиков, 646 семьям очередников и 129 детям-сиротам вручили ключи от квартир, 117 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий, а 979 многодетных семей — получили бесплатные земельные участки, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
В Подмосковье дети-сироты могут выбрать между квартирой и жилищным сертификатом на её покупку. Преимуществом второго в том, что ребёнок сам выбирает жильё в любом муниципалитете.
Глава Химок также отметил большую работу, которая проводится в округе по восстановлению прав дольщиков. В Химках получили ключи или компенсации почти 4500 дольщиков. Часть из них переедут в достроенные дома, остальные получат компенсации и смогут приобрести новое жилье.
В 2022 году в Химках расселили 8 квартир из аварийного фонда, еще 53 ветхих и аварийных домов планируется расселить до 2029 года. Изменение жилищных условий коснется 1707 жителей. Для этого потребуется более 36 тысяч квадратных метров жилой застройки. На данный момент ведутся переговоры с инвесторами, которые планируют строительство на территории округа.
Ранее сообщалось, что химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«В городе действуют различные программы, которые позволяют нам поддерживать многодетные и молодые семьи, детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году мы обеспечим жильем еще 17 детей-сирот. Все квартиры мы подготавливаем к переезду ребят — устанавливаем бытовую технику, кухонный гарнитур и необходимую мебель», — отметил Дмитрий Волошин.
Глава Химок также отметил большую работу, которая проводится в округе по восстановлению прав дольщиков. В Химках получили ключи или компенсации почти 4500 дольщиков. Часть из них переедут в достроенные дома, остальные получат компенсации и смогут приобрести новое жилье.
В 2022 году в Химках расселили 8 квартир из аварийного фонда, еще 53 ветхих и аварийных домов планируется расселить до 2029 года. Изменение жилищных условий коснется 1707 жителей. Для этого потребуется более 36 тысяч квадратных метров жилой застройки. На данный момент ведутся переговоры с инвесторами, которые планируют строительство на территории округа.
Ранее сообщалось, что химчане после запуска МЦД-3 смогут добраться до Москвы за четыре минуты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко